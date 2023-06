Veľkú zásluhu na nečakanom bronzovom úspechu na olympiáde v Pekingu má tréner Ramsay

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Veľkú zásluhu na nečakanom bronzovom úspechu na zimnej olympiáde v Pekingu má tréner Craig Ramsay. Sedemdesiatročný Kanaďan prevzal slovenskú hokejovú reprezentáciu po rokoch stagnácie v sezóne 2017/2018, ale spočiatku nebol príliš úspešný.

Mužstvo pod jeho vedením sa na ZOH 2018 v Pjongčangu neprebojovalo do štvrťfinále a túto magickú hranicu úspešnosti na veľkých turnajoch sa Slovákom pod Ramsayom podarilo dosiahnuť až na vlaňajších majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige. Bolo to po dlhých ôsmich rokoch a naznačilo to určitý progres pod vedením skúseného kanadského mentora. Ďalšie ovocie Ramsayho práce priniesol olympijský Peking.

"Tím uveril tomu, čo Craig od nich vyžadoval. Môžeme sa poďakovať Craigovi Ramsaymu a Mirovi Šatanovi za prácu, ktorú odviedli. Dúfam, že tento úspech pomôže športu a budeme na tom nejako stavať. Keď sa vyhrali majstrovstvá sveta v roku 2022 vo Švédsku, reči boli, ale nikto nepomáhal. Teraz to musí byť inak. Šport robí obrovskú reklamu celému slovenskému národu a dúfam, že to ocenia ľudia, ktorí majú podporovať slovenský šport," zamyslel sa asistent trénera Ramsayho Andrej Podkonický pre RTVS.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

