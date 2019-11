Veľkú cenu Nemecka ovládli Mercedesy, Vettel nedokončil prvé preteky v sezóne

HOCKENHEIM 22. júla (WebNoviny.sk) - Brit Lewis Hamilton sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Nemecka formuly 1 na okruhu v Hockenheime. Tridsaťtriročný jazdec na monoposte Mercedes štartoval až zo 14. miesta, ale dokázal sa prepracovať až na vedúcu pozíciu.

Pomohol mu k tomu aj jeho najväčší konkurent v boji o majstrovský titul Sebastian Vettel z tímu Ferrari, ktorý 15 kôl pred koncom v pozícii lídra pretekov nezvládol jednu zo zákrut a skončil v bariére. Tridsaťjedenročný Nemec nedokončil prvé preteky v tejto sezóne. Na druhom mieste s mankom 4,5 sekundy skončil Hamiltonov tímový kolega Valtteri Bottas, tretiu pozíciu s odstupom 6,7 sekundy obsadil Kimi Räikkönen na Ferrari.

Vettel pre nehodu prišiel o vedenie

Domáci Vettel pre nehodu prišiel o vedenie v šampionáte na úkor Hamiltona, Nemec za ním aktuálne zaostáva o 17 bodov. Na treťom mieste je priebežne Räikkönen s mankom 57 bodov na Hamiltona. Úradujúci svetový šampión dosiahol 66. víťazstvo v kariére, štvrté v roku 2018. Predtým sa tešil aj vo Francúzsku, Španielsku a Azerbajdžane. Najbližšie preteky sa uskutočnia už o týždeň 29. júla na maďarskom Hungaroringu.

"Veril som, že môžem vyhrať tieto preteky. Samozrejme, zo 14. pozície je to veľmi ťažké, ale veriť treba vždy. Len som sa snažil zostať pokojný a vyrovnaný. Som neskutočne vďačný. Od začiatku do konca som na to tlačil a napokon sa mi to podarilo. Dnes som pretavil svoj sen v skutočnosť," povedal Hamilton, ktorý obhájil víťazstvo na Hockenheimringu spred dvoch rokov. VC Nemecka vyhral už po štvrtý raz a vyrovnal sa rekordérovi Michaelovi Schumacherovi.

Vettel odštartoval spoľahlivo a udržal si prvú pozíciu pred Bottasom, Räikkönen musel bojovať o tretie miesto s Verstappenom. Úvod pretekov sa zaobišiel bez incidentu. Hamilton sa pomaly predieral dopredu, v 14. kole sa nachádzal už na 5. priečke. Vettel v tej chvíli viedol pred Bottasom s náskokom 3,7 sekundy. Keď všetci piloti na predných pozíciách absolvovali zastávku v boxoch, lídrom pretekov bol Vettel pred Räikkönenom - piloti Ferrari si v 39. kole vymenili pozície. Medzitým odstavil monopost Ricciardo, ktorý pred VC Nemecka dostal nový motor.

Bottas útočil na Hamiltona

Dvadsať kôl pred koncom sa objavili na okruhu prvé dažďové kvapky, na čo zareagovali v Red Bulle a nasadili Verstappenovi pneumatiky do prechodných podmienok. Taktika im však nevyšla, pretože dážď bol len mierny. O pár kôl neskôr už mal Holanďan obuté ultramäkké zmesi, klesol však na piate miesto za Hamiltona. V 51. kole sa Bottas dostal pred Räikkönena na druhú priečku, za Vettelom zaostával o 9 sekúnd. O kolo neskôr urobil chybu Vettel a skončil v bariére - na trať vyšlo bezpečnostné vozidlo. V Mercedese povolali do boxov Bottasa, ale mechanici nemali pripravené pneumatiky a Fína zdržali. Pre výmenu gúm si prišiel aj Räikkönen a na čele sa ocitol Hamilton.

Po reštarte 10 kôl pred koncom sa Hamilton udržal vpredu, za ním išli Bottas, Räikkönen a Verstappen. Bottas útočil na Hamiltona, takmer ho predbehol, ale nevyšlo mu to. Hamilton si postupne budoval náskok a len chyba ho mohla pripraviť o ďalšie víťazstvo. Britovi sa to napokon podarilo.

Veľká cena Nemecka F1 Hockenheim - nedeľa (po 67 kolách): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 1:32:29,845 h, 2. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +4,535, 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari +6,732, 4. Max Verstappen (Hol.) Red Bull +7,654, 5. Nico Hülkenberg (Nem.) Renault +26,609, 6. Romain Grosjean (Fr.) Haas +28,871 Poradie MS (po 11 z 21 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 188 bodov, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 171, 3. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 131, 4. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 122, 5. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 106, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 105 Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 310 bodov, 2. Ferrari 302, 3. Red Bull 211, 4. Renault 80, 5. Force India a Haas po 59

