Veľkonočné sviatky so sebou prinášajú aj tradičné neduhy, prejedanie sa a nadmerné pitie alkoholu

Tradičnými príčinami volaní na tiesňovú linku 155 počas veľkonočných sviatkov sú akútne bolesti brucha a zdravotné problémy spôsobené alkoholom.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová doplnila, že k nim patria aj úrazy, ktoré sa stali počas šibačky a oblievačky.

Všetko s mierou

Ako ďalej vysvetlila, vyprážané jedlá, údeniny či majonézové šaláty môžu spôsobiť vážne žalúdočné problémy, žlčníkové koliky a podráždiť pankreas.

Preto je aj počas sviatkov potrebné dbať na prevenciu, vyhnúť sa prejedaniu a jesť s mierou. Toto odporúčanie sa vzťahuje aj na požívanie alkoholu.





Hovorkyňa poukázala na to, že počas sviatkov záchranári častejšie vyrážajú do terénu na pomoc pacientom, ktorí to prehnali s pitím, pričom výnimkou nie sú ani opité deti.

Počas minuloročného Veľkonočného pondelka pomáhali záchranári na mol opitému 13-ročnému dievčaťu v bezvedomí, ktoré museli vzhľadom na vážny zdravotný stav previezť do nemocnice.

Ako pomôcť opitej osobe

Krčová pri ľahšej forme opitosti odporúča prechádzku po čerstvom vzduchu, piť dostatok tekutín, studenú sprchu a spánok.





V prípade, že je opitá osoba v bezvedomí, no dýcha pravidelne a dostatočne, je vhodné ju uložiť do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami.

Ďalej ju pravidelne kontrolovať, či dýcha a volať na linku tiesňového volania 155, kde vie operátor poradiť, ako ďalej postupovať.





„Ak je však v bezvedomí, nereaguje na hlasné oslovenie a zatrasenie za ramená a nedýcha, okamžite začneme s oživovaním a súbežne kontaktujeme linku tiesňového volania 155. Ak záchranca neovláda postupy oživovania, netreba sa báť, operátor tiesňovej linky telefonicky poradí, ako ho vykonávať,“ objasnila hovorkyňa.

Pri ľahších problémoch stačí nejesť

Pri ľahšej forme zažívacích problémov, nevoľnosti, napínaní na zvracanie alebo zvracaní, prípadne pri pocite plného brucha a bolesťami v oblasti žalúdka, postačí podľa Krčovej prísna diéta, teda jednoducho nejesť.





Dodala, že až po niekoľkých hodinách je vhodný slabý čierny čaj a staršie pečivo. Avšak, v prípade vážnych problémov je potrebné vyhľadať lekársku pomoc alebo kontaktovať linku tiesňového volania 155.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené