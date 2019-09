Veľká narodeninová párty: Skupina Scooter oslávi 25 rokov na scéne koncertom v Bratislave a na jeseň pridáva veľký koncert v Košiciach!

BRATISLAVA 14. marca 2019 (WBN/PR) - vlne a vo veľkom štýle to rozbalí aj na východe Slovenska. 9.11.2019 sa predstaví v Multi Hale Košice, kde zaznejú opäť všetky nesmrteľné hity ako Hyper Hyper, Fire, How much Is the Fish a ďalšie.

Počas koncertu v rámci turné 100% SCOOTER - 25 YEARS WILD & WICKED Tour sa môžete tešiť na také vypaľováky ako Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, Ramp! (The Logical Song), Nessaja, Maria (I Like It Loud), ale aj Move Your Ass!

Pripravená je naozaj jedinečná show s niekoľkými desiatkami pyrotechnických efektov, ktorá je unikátna hlavne v tom, že je náročnosťou porovnateľná snáď len s veľkou štadiónovou show nemenej slávnej rockovej kapely Rammstein.

Premiérovo sa na Slovensku predstaví aj nová posila skupiny Scooter. Sebastian Naco sa už rovnako ako zvyšní členovia kapely nevie dočkať atmosféry v Bratislave: "Chlapci mi spomínali, že na Slovensku hrali už dvakrát a vždy to bolo špeciálne najmä vďaka fanušíkom. Je pre mňa naozaj cťou byť súčasťou takej legendy a stáť po boku H.P Baxxtera”.

A napriek 24 hitom v top ten, 30 miliónom predaných nosičov a získaných 90 zlatých a platinových dosiek za predaj ostávajú chlapci pri zemi. Do šatne požadujú len jeden z najdrahších druhov šampanského a špeciálnu Djskú aparatúru a soundsystém s výkonom, ktorý by slušne ozvučil klub pre niekoľko stoviek ľudí.

Ako sa nechal počuť H.P. Baxxter: "Na oslavu v Bratislave sa naozaj tešíme už len preto, že môžeme priniesť niečo, čo slovenskí fanušíkovia ešte nevideli. A tiež sa tešíme na atmosféru, ktorú dokážu Slováci vytvoriť. Rozbalíme to naplno presne tak ako to robíme už 25 rokov"!

Ako predskokan ľudí zahreje špeciálny hosť, slovenský DJ Mark VOSS, ktorý koncom minulého roka ovládol talentovú súťaž v rámci svetového hudobného vydavateľstva. Brány sa otvárajú už o 18.00!

Predpredaj vstupeniek: https://www.ticketlive.sk/sk/event/scooter-tour-2019-bratislava-ntc

Scooter vznikli na základoch synthpopovej kapely Celebrate the Nun, v ktorej sa v roku 1986 v Hannoveri zišli H.P. Baxxter (vlastným menom Hans Peter Geerdes) a Rick J. Jordan. V roku 1989 sa stretávajú v Hamburgu s manažérom Jensom Thelom, s ktorým najskôr vytvorili remixovú skupinu Loop, a potom v roku 1993 vzniká Scooter. Dobre produkovaný a po všetkých stránkach dotiahnutý projekt mixuje prvky happy hardcore a hard trance a stavia na prepracovanej pódiovej show s radom svetelných a pyrotechnických efektov a samozrejme na charizme a prejave frontmana H. P. Baxxtera. Typickým sa pre staršie nahrávky Scooteru tiež stalo používanie zmutovaného frekvenčne skresleného hlasu.

100% SCOOTER - 25 YEARS WILD & WICKED TOUR 2018 (Trailer)

Aktuálne videoklipy:

