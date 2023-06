Veľká časť Slovákov môže mať ťažší priebeh Covid-19. Príčinou sú dve metabolické ochorenia (video)

Drvivá väčšina zdravých a mladých ľudí zvláda ochorenie Covid-19 bez vážnejších zdravotných komplikácií. Horšie sú na tom staršie ročníky. Okrem fajčiarov patria do rizikovej skupiny aj ľudia s cukrovkou a diabetom.

Pandémia koronavírusu odhalila slabé miesta v našom životnom štýle.

„Vo svete sa dlhodobo vyskytuje aj ďalšia pandémia – a tou je celosvetová pandémia obezity a cukrovky 2. typu, dvoch chronických metabolických neinfekčných ochorení,“ uviedla doktorka Ľubomíra Fábryová, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA).

Mnohé obete Covid-19 mali choroby z obezity

Podľa lekárky majú nadhmotnosť alebo obezitu až dve tretiny Slovákov. Svetová zdravotnícka organizácia WHO upozorňuje, že ide o významný rizikový faktor pre komplikovaný priebeh Covid-19.





Nedávne skúsenosti z Talianska potvrdzujú, že 99 % úmrtí sa týkalo pacientov s pridruženými ochoreniami, ktoré úzko súvisia s obezitou – diabetes mellitus 2. typu, artériovú hypertenziu a nádorové ochorenia.





Údaje z Veľkej Británie tiež poukazujú na to, že viac ako dve tretiny ľudí s kritickým priebehom koronavírusovej infekcie mali nadmernú hmotnosť.





Z publikovaných informácií vyplýva, že väčšina pacientov v kritickom stave mala viac než 60 rokov a nadmernú hmotnosť. Mladší vek, dobrá fyzická kondícia a primeraná telesná hmotnosť znižujú šance na vážny priebeh infekcie.









Dvojnásobná opatrnosť a disciplína

„Počas epidémie sa má každý človek chrániť v najvyššej možnej miere. Prísna disciplína vo všetkých oblastiach platí dvojnásobne pre ľudí s obezitou a diabetom. Najvyššia možná sociálna izolácia, dôsledné a správne nosenie ochranných rúšok, dôkladná hygiena a dezinfekcia rúk a predmetov – sú nevyhnutným opatrením pre všetkých ľudí s obezitou a cukrovkou, a to bez ohľadu na vek.



Obézni jedinci a diabetici patria do zvýšene rizikovej skupiny ohrozenej kriticky vážnym priebehom infekcie Covid-19 aj pred dosiahnutím seniorského veku 65 rokov,“ upozorňuje docent Peter Minárik, viceprezident SOA.

Neprestávajte sa hýbať

Okrem zdravého stravovania má podľa docentky Barbary Ukropcovej, odbornej garantky Centra pohybovej aktivity SAV, veľký význam v prevencii aj pohyb. „Významnou zložkou udržiavania dobrej fyzickej i mentálnej kondície a podpory imunity je každodenný výdatný pohyb a cvičenie,“ pripomína.





Aj v čase limitovaných sociálnych kontaktov môže každý cvičiť doma: vo vlastnej záhrade, na balkóne, terase, alebo aspoň pri otvorenom okne. Na webovej stránke Centra pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) nájdu aj ľudia so zdravotnými obmedzeniami praktické informácie, ukážky a rady, ako sa správne a dostatočne hýbať.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?