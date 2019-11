Veľká Británia vedela o následkoch brexitu, ústupky by boli podľa Katainena „nerozumnou vecou“

LONDÝN 28. januára (WebNoviny.sk) - Podľa podpredsedu Európskej komisie (EK) Jyrkiho Katainena by bolo "nerozumnou vecou", ak by Európska únia urobila Británii nejaké ústupky, ktoré by blok dostali do nevýhodnej situácie, len preto, aby sa uzavrela dohoda o brexite.

Dohodu britský parlament odmietol

Podpredseda EK uviedol, že "neexistuje dôvod na poskytovanie nejakých ústupkov" Británii, ktorá vedela o následkoch odchodu z bloku.

Katainen konštatoval, že EÚ vyjednávala v dobrej viere a dosiahla dobrú dohodu, ktorú britský parlament odmietol. Katainen dodal, že nevidí "veľa priestoru na manévrovanie", pokiaľ ide o takzvaný backstop, čiže o írsku poistku, ktorej cieľom je predísť tomu, aby sa po brexite zaviedli tvrdé hranice a colné a pasové kontroly medzi Írskom a Severným Írskom.

Bývalý britský minister zahraničia Boris Johnson, ktorý je popredným stúpencom odchodu z EÚ, uviedol, že podporí dohodu o brexite z dielne Theresy Mayovej, ak premiérka dosiahne ústupky v otázke kontroverznej formulácie dohody, ktorá má zabrániť hraničným kontrolám v Severnom Írsku.

Exspirácia írskej poistky

Johnson pre pondelkové vydanie denníka Daily Telegraph napísal, že by bolo "naozaj dobrou správou o brexite", ak Mayová dohodne dátum exspirácie írskej poistky.

Podľa súčasného znenia klauzuly o írskej poistke by Británia zostala v colnej únii s EÚ bez časového obmedzenia, ak sa nenájde iný spôsob, ako sa vyhnúť fyzickým hraničným kontrolám medzi Írskom a Severným Írskom.

