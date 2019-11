Veľká Británia sa zúčastní volieb do Európskeho parlamentu, má to dopad aj na Slovensko

LONDÝN 7. mája (WebNoviny.sk) - Veľká Británia v utorok definitívne potvrdila, že sa zúčastní na voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ktoré a uskutočnia od 23. do 26. mája.

Ako sa uvádza v utorňajšom vyhlásení britskej vlády, je už definitívne jasné, že krajina nestihne do termínu volieb prijať dohodu o vystúpení z EÚ, a preto sa na voľbách podľa pravidiel únie musí zúčastniť.

Vláda však stále dúfa, že sa jej podarí dohodu o brexite pretlačiť v britskom parlamente čo najskôr a že krajine sa podarí vystúpiť z EÚ skôr ako do začiatku júla, kedy sa začne funkčné obdobie nového Európskeho parlamentu.

Toto avízo zo strany Londýna zároveň znamená definitívne potvrdenie toho, že do nového europarlamentu sa bude voliť 751 poslancov, teda rovnaký počet, ako ich je v ňom dnes. Pre Slovensko to konkrétne znamená, že do EP bude zvolených 13 slovenských europolancov, a nie 14, ako tomu malo byť v prípade, ak by bol brexit už vybavený. Ak však Londýn nakoniec z únie naozaj odíde, zníži sa počet poslancov EP na 705 a Slovensku jeden europoslanec pribudne.





