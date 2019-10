Velez-Zuzulová si užíva úlohu matky, pri komentovaní a sledovaní Vlhovej pociťuje súťažný stres

SEMMERING 29. decembra (WebNoviny.sk) - Na deň presne sa po šiestich rokoch vrátila niekdajšia slovenská alpská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová do rakúskeho Semmeringu, kde 29. decembra 2012 dosiahla svoj premiérový triumf v seriáli Svetového pohára.

V Rakúsku však tentokrát nie je ako pretekárka, ale ako čerstvá mamička synčeka Julesa a odborná spolukomentátorka televíznych prenosov.

Premiéra v novej pozícii

"Ani neviem, či ešte spätne analyzujem svoj úspech spred šiestich rokov. Je to pre mňa minulosť. Vtedy to boli krásne okamihy, ale teraz som ten život tak odstrihla, že pre mňa je pekný moment, keď ráno vstanem a môj syn sa na mňa usmeje," prezradila 34-ročná bratislavská rodáčka priamo v rakúskom lyžiarskom stredisku počas sobotňajšieho slalomu žien. "Z komentátorskej kabíny sa dobre pozerá na prehľad víťaziek v slalome v Semmeringu. Je to dobrý pocit. Stále dokážem mať súťažný stres, keď sledujem jazdu Petry alebo Mikaely. Viem, že je to najmä súboj ich dvoch, aj keď dnes dobre zajazdila prvé kolo aj Frida. Myslím si, že tieto tri dievčatá sa budú biť o triumf."

Premiéru v novej pozícii si odkrútila nedávno vo francúzskom Courcheveli. "Bol to výborný pocit po dlhom čase vidieť všetky dievčatá. Nevedela som, s kým sa porozprávať skôr. Bola som tam aj s malým, takže bol malou atrakciou. Je to zvláštny pocit, keď ma ľudia stretávajú a negratulujú mi k dosiahnutému výsledku, ale k môjmu dieťaťu. Je to trochu zmena," priznala Veronika Velez-Zuzulová a pokračovala: "Dievčatá videli, že byť mamou je úžasné a že som šťastná. Každá z nich aspoň vie, na čo sa môže tešiť, keď sa blíži k športovému dôchodku. Povedala som im, že sa nemajú čoho báť, že je to úžasné aj po kariére."

Mala pozitívne reakcie

Po dlhom čase sa úspešná slalomárka objavila na svahu v Courcheveli, kde s kamerou na prilbe priblížila nástrahy trate. "Bol to trošku šok, pretože naposledy som jazdila slalom na olympiáde, takže som mala trošku obavy. Fyzická kondícia mi chýba, ale keď som sa dotkla prvej bránky, zistila som, že sa to asi nedá zabudnúť. Chýba mi fyzická kondícia, no technika mi zostala," zamyslela sa víťazka piatich pretekov SP. Spolukomentovanie televíznych prenosov pre ňu nie je nepríjemná záležitosť. "Je to pre mňa nové, takže aj ja sa učím. Musím si dávať pozor na niektoré veci, napríklad na spisovnú slovenčinu. Myslím si, že ľudia pochopia, že som športovec a nie profesionálny moderátor, som len spolukomentátor. Zatiaľ som spokojná. Po Courcheveli som mala pozitívne reakcie. Bez tréningu a prípravy som si sadla a rozprávala o tom, čo som zažila. Do techniky pretekárok sa veľmi nemiešam, pretože každá jazdkyňa hľadá niečo iné. Cieľom každého je niečo iné, takže si nedovolím kritizovať nejakú pretekárku, zhodnotím však chyby, ktoré vidím. Hovorím o tom, čo som zažila, čo pretekárky prežívajú, možno z vnútorného lyžiarskeho života. Nemôžem povedať všetko naraz, aby som mala čo rozprávať aj v budúcnosti. Vždy sa objaví niečo nové. Baví ma to, je to príjemná robota," pokračovala Veronika Velez-Zuzulová.





Ona počas svojej kariéry tuho zvádzala boj najmä s Rakúšankou Marlies Schildovou, teraz rovnako bojuje Petra Vlhová s Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Zaujímavosťou je, že v sezóne 2018/2019 malo zatiaľ všetkých päť slalomových podujatí SP rovnaké poradie na prvých dvoch miestach, čo sa stalo vôbec prvý raz v histórii tohto športu. Shiffrinová vyhrala a Vlhová bola druhá vo fínskom Levi, americkom Killingtone, paralelnom podujatí vo švajčiarskom St. Moritzi, vo francúzskom Courcheveli a teraz aj v rakúskom Semmeringu. Istý čas na tom v podobnom meradle bola v minulosti aj Velez-Zuzulová so spomenutou Rakúšankou M. Schildovou. "Je to podobné. Myslím si, že v tom čase bol slalom na inej úrovni, ako je teraz. Teraz je veľmi málo dievčat, ktoré sa dokážu medzi sebou biť o pódium. Keď som súťažila ja, hociktorá z prvej pätnástky sa mohla dostať do prvej trojky. Teraz je výmena generácií, je to trošku iné. Keď som začínala, súťažili ešte veľké mená," pridala svoj postreh vicemajsterka sveta v tímovej súťaži v St. Moritzi.

V pozícii mamy je šťastná

Veronika Velez-Zuzulová priznala, že pri sledovaní výkonov krajanky Petry Vlhovej pociťuje nervozitu. "Keď ide Petra, cítim napätie, ako keby som ja stála na štarte. Výkony Petry a Mikaely Shiffrinovej sa mi komentujú ľahko, lebo poznám ich techniku a viem, čo je ich cieľ. Jazdia na vysokej úrovni a chýb je veľmi málo. Keď je nejaká, je to práve tá, ktorá medzi nimi robí rozdiel," myslí si. Vlhovej piatkový triumf v obrovskom slalome sledovala doma. "Myslím si, že to nebolo šťastie, bolo to zaslúžené víťazstvo. Včera jej to naozaj patrilo, zajazdila obe kolá výborne, aj preto vyhrala. Osobne som vedela, ako jazdí na tréningoch, na pretekoch nikdy nebola šťastná zo svojich výsledkov. Na tréningoch jazdievala lepšie v súťažiach. Jej posun bol naozaj obrovský, bola to len otázka času. V Courcheveli zajazdila výborne druhé kolo, tu už zajazdila skvelo obidve," zhodnotila.





Velez-Zuzulová je od začiatku októbra 2018 mamičkou, preto sa podelila aj s postrehmi, aké to je byť mamou. "V pozícii mamy sa cítim veľmi dobre. Som naozaj šťastná. Bola som šťastná, aj keď som súťažila, ale teraz je to úplne o niečom inom. Keď som videla toho malého človeka vyjsť zo mňa, tak to boli rovnaké emócie, ako keď som vyhrala svoj prvý Svetový pohár. Je to úžasné a užívam si to naplno. Trávim s ním stále veľa času. Musím doslova povedať, že ho všade so sebou vláčim. Prekážkou mi nie je, boli sme spolu už aj lyžovať. Zatiaľ sa mu to páči. Je to veľmi dobré dieťa. Len je, spí a usmieva sa na mňa. Dovolí mi strašne veľa. Hneď po pôrode som bola fit veľmi rýchlo. Ľudia okolo sa mi až čudovali. Vo Francúzsku máme reštauráciu a mesiac po pôrode som už roznášala taniere. Malý mi dovolí úplne všetko a nemám pocit, že by som si musela niečo odopierať alebo niečo nemohla robiť kvôli nemu. Sestra mi povedala, že hneď môžem mať druhé dieťa, keď mám takéto prvé. Ďalšie však hneď nechceme, trochu si počkáme. Teraz sa chcem venovať Julesovi, nech má aspoň chvíľu celú pozornosť len pre seba," dodala Veronika Velez-Zuzulová.

