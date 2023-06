Vegetariánska a vegánska strava: 6 chýb, ktorým sa treba vyhnúť

Vegetariánska a vegánska strava nám pomáha schudnúť a lepšie kontrolovať hladinu cukru v krvi.

Znižuje tiež riziko vzniku srdcovocievnych ochorení a dokonca niektorých druhov rakoviny.

Avšak dosť často pri tomto type diét robíme chyby, ktoré nám môžu skôr uškodiť ako pomôcť.

1. Nie všetky vegetariánske a vegánske produkty sú zdravšie

Často výrobky označené ako vegetariánske či vegánske chápeme ako zdravšie. Nie je to však celkom pravda. Napríklad mandľové mlieko je veľmi obľúbené rastlinné mlieko a pre mnohých tvorí základ vegánskej diéty. Síce býva obohatené o vitamíny, to však neznamená, že je zdravšie ako kravské mlieko. Napríklad 240 ml nízkotučného kravského mlieka obsahuje 8 gramov bielkovín, zatiaľ čo rovnaké množstvo nesladeného mandľového mlieka obsahuje iba 1 gram.

Navyše sladené mandľové mlieko môže mať tiež vysoký obsah pridaného cukru, t.j. až 16 gramov cukru v jednej šálke.





Aj ostatné vegetariánske produkty ako napríklad vegetariánske hamburgery na báze sóje a iné alternatívy mäsa sú mnohokrát vysoko spracované s dlhým zoznamom umelých prísad. Takže často nie sú zdravšie ako iné nevegetariánske spracované polotovary. Niektorým z nich chýba tiež vláknina, bielkoviny či iné živiny potrebné pre vyváženú stravu.

2. Zabúdame na železo

Mäso je dobrým zdrojom viacerých dôležitých vitamínov a minerálov vrátane železa. Napríklad 85 gramov hovädzieho mäsa dodá 14 % železa našej dennej potreby tohto cenného minerálu. Mäso tiež má typ železa, ktorý náš organizmus dokáže ľahko vstrebať. Pre porovnanie rastlinné zdroje obsahujú typ tohto minerálu, ktorý telo absorbuje ťažšie. Z tohto dôvodu sú vegetariáni vystavení väčšiemu riziku vzniku anémie. Tá sa prejavuje únavou, zlou koncentráciou, závratmi a dýchavičnosťou.





Pri zostavovaní jedálnička by sme mali byť teda opatrní a nezabúdať na rastlinné zdroje železa, ako je napríklad fazuľa, obilniny, šošovica, špenát či iná listová zelenina. Takisto si doprajme dostatok vitamínu C, ktorý tento typ železa pomáha absorbovať.

3. Nedostatok vitamínu B 12

Vitamín B 12 hrá v organizme niekoľko významných úloh. Napríklad je dôležitý pri tvorbe červených krviniek a DNA. No práve živočíšne produkty ako mäso, hydina, mliečne výrobky či vajcia ho obsahujú najviac. Z tohto dôvodu sú vegetariáni vystavení zvýšenému riziku nedostatku vitamínu B 12. Jeho nedostatok sa prejavuje únavou, problémami s pamäťou a zlou koncentráciou. Preto, ak konzumujeme vegetariánsku a vegánsku stravu, sledujme svoj príjem vitamínu B 12. Napríklad existujú potraviny pre tento typ diéty, ktoré sú doplnené o vitamín B 12 alebo užívajme doplnky, ktoré ho obsahujú.





4. Nahradenie mäsa syrom





Najjednoduchší spôsob, ako urobiť stravu vegetariánskou, je nahradiť mäso syrom. Čo sa týka chuti, funguje to skvele pri sendvičoch, šalátoch, cestovinách a v mnohých iných jedlách. Aj keď syr obsahuje veľa bielkovín, vitamínov a minerálov, nenahrádza širokú škálu živín, ktoré sa nachádzajú v mäse. Napríklad 28 gramov hovädzieho mäsa má štvornásobné množstvo železa a dvojnásobok zinku oproti rovnakej porcii syra. Syr tiež obsahuje menej bielkovín a viac kalórií ako mäso. Skúsme preto zahrnúť do svojho jedálnička viac rôznych rastlinných potravín, ako je napríklad cícer, fazuľa, šošovica, orechy a podobne.

5. Jeme príliš malé množstvo kalórií





Veľa druhov potravín sa v prípade vegánskej a vegetariánskej stravy nemôže konzumovať. Ak chceme splniť dennú kalorickú potrebu nášho organizmu, môže to spôsobovať problém. Potvrdzujú to aj štúdie, ktoré porovnávali nutričnú kvalitu stravy vegetariánov, vegánov a ľudí konzumujúcich mäso. Najnižší príjem kalórií zo všetkých porovnávaných skupín mali vegáni. U vegetariánov bol zistený o niečo vyšší príjem, no napriek tomu mali o 263 kalórií menej ako ľudia s bežnou stravou.

Kalórie sú hlavným zdrojom energie a naše telo potrebuje určitú dávku, aby vôbec fungovalo. Drastický nedostatok kalórií môže viesť ku komplikáciám, ako je únava, nedostatok živín a pomalší metabolizmus.

6. Pijeme veľmi málo vody

Pitie dostatočného množstva vody je dôležité pre každého, ale môže byť obzvlášť dôležité pre tých, ktorí jedia veľa vlákniny, vrátane vegetariánov a vegánov.





Vegetariáni majú tendenciu mať vyšší príjem vlákniny kvôli vyššej konzumácii strukovín, zeleniny a celozrnných výrobkov. Pitie vody s vlákninou je dôležité, pretože môže pomôcť vláknine prechádzať tráviacim traktom a predísť tak problémom, ako je nafukovanie, plynatosť a zápcha.

