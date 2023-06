Vegas Golden Knights získali Stanleyho pohár, v piatom finále NHL padlo až 12 gólov (video+foto)

14.6.2023 (SITA.sk) - Hokejisti klubu Vegas Golden Knights získali Stanleyho pohár už v šiestej sezóne existencie organizácie z amerického mesta Las Vegas.

Druhú účasť vo finále play-off zámorskej NHL premenili na titul, keď v sérii hranej na štyri víťazstvá zdolali hráčov Floridy Panthers 4:1 na zápasy.

V utorňajšom piatom dueli na domácom ľade deklasovali súperov vysoko 9:3, kapitán Mark Stone prispel k triumfu hetrikom. Za najužitočnejšieho hráča play-off vyhlásili jeho spoluhráča Jonathana Marchessaulta.

Dlho očakávané víťazstvo

"Zlatí rytieri" sa prebojovali do finále Stanleyho pohára hneď v premiérovom ročníku v profilige 2017/2018, no podľahli v ňom tímu Washington Capitals 1:4 na zápasy. V play-off chýbali od vstupu do súťaže len raz.

"Nemôžem byť viac hrdý na náš tím a celú organizáciu. Vždy nás niekto potiahol, a preto sme víťazi. Dlho sme čakali na návrat do finále a tentoraz sme to už chceli dotiahnuť do konca," vyhlásil Marchessault, ktorý ako prvý hráč v histórii klubu bodoval v desiatich súbojoch za sebou.





Prvý hetrik vo finále od roku 1996

Stone sa stal prvým autorom hetriku vo finále play-off NHL od roku 1996, keď to dokázal Švéd Peter Forsberg v drese víťazného tímu Colorado Avalanche. Zdolaným mužstvom boli vtedy práve "panteri", ktorí hrali o Stanley Cup premiérovo. Tohtoročnému duhému neúspechu vo finále nezabránil ani brankár Sergej Bobrovskij.





"Bolo pre mňa cťou hrať proti nim. Rozhodne je to náročné ukončiť sezónu takto. Odviedli sme však fantastickú prácu a toho sa musíme držať," skonštatoval 34-ročný Rus, ktorý dvakrát získal Vezinovu trofej pre najlepšieho gólmana profiligy.

Zisk Stanleyho pohára

Vegas Golden Knights je celkovo 26. klubom, ktorý získal Stanleyho pohár a 21. aktívnym. Rýchlejšie to zvládli Toronto Arenas v prvej sezóne, Montreal Maroons a New York Rangers v druhej, pôvodný klub Ottawa Senators v tretej, Boston Bruins a Edmonton Oilers v piatej.





Trofej ešte nezískalo 11 klubov a na premiérový úspech čakajú najdlhšie tímy Buffalo Sabres s Vancouverom Canucks - od roku 1970. Doposiaľ 14 klubov ovládlo NHL viac ako raz, rekord patrí v tomto smere Montrealu Canadiens (24).

Historické poradie klubov NHL podľa počtu získaných Stanleyho pohárov: 1. Montreal Canadiens (24) 1915/16, 1923/24, 1929/30, 1930/31, 1943/44, 1945/46, 1952/53, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1985/86, 1992/93 2. Toronto Maple Leafs (13), predtým aj Toronto St. Patricks a Toronto Arenas 1917/18, 1921/22, 1931/32, 1941/42, 1944/45, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1950/51, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1966/67 3. Detroit Red Wings (11) 1935/36, 1936/37, 1942/43, 1949/50, 1951/52, 1953/54, 1954/55, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2007/08 4. Boston Bruins (6) 1928/29, 1938/39, 1940/41, 1969/70, 1971/72, 2010/11 Chicago Blackhawks (6), predtým aj Chicago Black Hawks 1933/34, 1937/38, 1960/61, 2009/10, 2012/13, 2014/15 6. Edmonton Oilers (5) 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1989/90 Pittsburgh Penguins (5) 1990/91, 1991/92, 2008/09, 2015/16, 2016/17 8. Ottawa Senators (4), nie súčasná organizácia 1919/20, 1920/21, 1922/23, 1926/27 New York Islanders (4) 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83 New York Rangers (4) 1927/28, 1932/33, 1939/40, 1993/94 11. New Jersey Devils (3) 1994/95, 1999/2000, 2002/03 Tampa Bay Lightning (3) 2003/04, 2019/20, 2020/21 Colorado Avalanche (3) 1995/96, 2000/01, 2021/22 14. Philadelphia Flyers (2) 1973/74, 1974/75 Los Angeles Kings (2) 2011/12, 2013/14 Montreal Maroons (2) - nefunkčný tím v profilige 1925/26, 1934/35 Vegas Golden Knights (1) 2022/2023 17. St. Louis Blues (1) 2018/19 Washington Capitals (1) 2017/18 Anaheim Ducks (1) 2006/07 Carolina Hurricanes (1) 2005/06 Dallas Stars (1) 1998/99 Calgary Flames (1) 1988/89 Victoria Cougars (1) - nefunkčný tím v profilige 1924/25 Vancouver Millionares (1) - nefunkčný tím v profilige 1914/15 Seattle Metropolitans (1) - nefunkčný tím v profilige 1916/17 Kanadské bodovanie v play-off NHL 2022/23 1. Jack Eichel (Vegas) 22 6 20 26 2. Jonathan Marchessault (Vegas) 22 13 12 25 3. Mark Stone (Vegas) 22 11 13 24 4. Matthew Tkachuk (Florida) 20 11 13 24 5. Roope Hintz (Dallas) 19 10 14 24 ... Tomáš Tatar (New Jersey) 12 1 0 1 Erik Černák (Tampa Bay) 1 0 0 0

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

