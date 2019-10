Vedenie mesta Trnava čelí kritike nespokojných rodičov, najväčšej škole chýba vlastná jedáleň

TRNAVA 18. januára (WebNoviny.sk) – Mesto Trnava plánuje vybudovať kuchyňu s jedálňou v Základnej škole na Ulici Jána Bottu buď v priestoroch južného krídla školy, alebo v dostavbe nových priestorov.

„Snahou samosprávy je, aby nová kuchyňa s jedálňou začala variť a vydávať stravu čo najskôr,“ informovala radnica v reakcii na mimoriadne rodičovské združenie, na ktorom vo štvrtok rodičia vyjadrili nespokojnosť s tým, že ich deti budú musieť dochádzať na obedy do iných škôl v meste. Kedy sa budú môcť deti stravovať v areáli svojej školy však vedenie mesta neuviedlo.

V škole študuje 750 žiakov

Základná škola na Ulici Jána Bottu má 750 žiakov, najviac zo všetkých škôl v Trnave. Stravovanie jej žiakov a zamestnancov celé roky zabezpečovala vedľajšia Stredná športová škola, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Táto škola však už z kapacitných dôvodov nedokázala zabezpečiť obedy pre všetkých žiakov a tak základnej škole od 1. februára obmedzila počet stravníkov. Asi tristo rodičov sa prišlo na mimoriadne rodičovské združenie pýtať vedenia školy a mesta, čo bude s obedmi pre ich deti ďalej.

Jedáleň by mohla byť k dispozícii o rok

Mestský úrad v Trnave si už objednal projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu južného krídla budovy školy, tá bude podľa vyjadrenia vedúceho investičnej výstavby Dušana Béreša hotová v polovici apríla.

Nasledovalo by verejné obstarávanie na stavebnú firmu a samotné stavebné práce, kuchyňa a jedáleň by tak boli k dispozícii najskôr o rok. Týmto riešením by však škola prišla o šesť tried, rodičia však nesúhlasia s rozmiestnením detí do iných škôl.

Podľa viceprimátorky Trnavy Evy Nemčovskej je druhou možnosť výstavba nových priestorov pre stravovanie. Mesto Trnava bude musieť vyhlásiť nové verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, nasledovať bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa a potom samotná výstavba. Rozpočet mesta zatiaľ s kuchyňou a jedálňou v tejto škole neráta.

Harmonogram vyučovania sa asi zmení

Stredná športová škola bude zatiaľ zabezpečovať stravovanie pre prvé tri ročníky základnej školy, približne osemdesiat štvrtákov bude na obedy dochádzať asi desať minút peši do Spojenej školy na Beethovenovej ulici a približne 260 detí do Základnej školy na Ulici A. Kubinu, kde cesta peši trvá asi dvadsať minút.

Riaditeľka školy Danka Gašparíková preferuje prepravu kyvadlovou dopravou autobusom. Zároveň hovorí o potrebe preorganizovania celého harmonogramu vyučovania a posunutia jeho začiatku o pätnásť minút.





