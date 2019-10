Vedenie KDH bráni Záborskej kandidovať za europoslankyňu, Vašečka to považuje za chybu

BRATISLAVA 15. októbra (WebNoviny.sk) - Europoslankyňa Anna Záborská by určite mala kandidovať v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu. Myslí si to nezaradený poslanec NR SR Richard Vašečka (KDH), ktorý to uvádza v tlačovej správe.

„Pani Záborská je prototypom kresťanského politika s obrovským kreditom na Slovensku, ale aj v celej Európe. Získať si takéto meno a vplyv je výsledkom neúnavného dlhoročného úsilia. Svoju vysokú dôveryhodnosť opakovane preukázala aj svojimi bezkonkurenčnými výsledkami vo voľbách. V roku 2014 získala len ona sama taký počet hlasov, ktorý by stačil aj na dva mandáty. Medzi ľuďmi má takúto dôveru vďaka svojej nespochybniteľnej politickej i odbornej kompetentnosti, nekompromisnému obhajovaniu kresťanských hodnôt a svojmu pevnému charakteru,“ zdôraznil Vašečka.

Štefanec je za registrované partnerstvá

Poslanec považuje za chybu a znak osobnej i politickej krátkozrakosti, že vedenie KDH bráni Anne Záborskej, jednej z najúspešnejších a najpresvedčivejších kresťanských političiek, kandidovať za vlastné hnutie, ktorého významnou členkou je, na rozdiel od väčšiny členov predsedníctva, od samého počiatku.

"Takýto postoj vážne poškodzuje nielen samotné KDH, ale čo je dôležitejšie, aj kresťanskú politiku na národnej i európskej úrovni. To je aj dôvod, prečo sa k tomu vyjadrujem verejne. Moja zodpovednosť voči kresťanskej politike na Slovensku a v celej Európe má u mňa jednoznačne prednosť pred straníckou lojalitou," vysvetlil poslanec.

Podľa neho je nezmyselné argumentovať v tomto prípade generačnou obmenou. "Veď práve kredit Anny Záborskej môže potiahnuť dopredu novú generáciu. Eurovoľby sú špecifické práve tým, že ľudia volia najmä osobnosti a nie stranícke značky. Teda nie „KDH“, ale „Záborskú“. V týchto voľbách s extrémne nízkou účasťou voliči neprídu kvôli novým neznámym tváram alebo kvôli politikom, ktorí jasne nereprezentujú kresťanské hodnoty. Potom, ako terajší europoslanec Miroslav Mikolášik oznámil svoje rozhodnutie ďalej nekandidovať, zostáva KDH už len europoslanec Ivan Štefanec, ktorý prešiel z SDKÚ a ktorý je napríklad za registrované partnerstvá. V takej situácii by KDH nemalo ani chvíľku váhať zaradiť Annu Záborskú na kandidátku. Pokojne aj na posledné miesta. Nech rozhodnú voliči,“ vyjadril sa Vašečka.

Vývoj v strane nejde dobrým smerom

Poslanec je presvedčený, že europoslankyňa by si mohla užívať zaslúžený odpočinok, no v takejto situácii ju slovenská kresťanská politika vážne potrebuje.

"Aj toto dokazuje, že vývoj v KDH pod vedením Alojza Hlinu sa neuberá dobrým smerom. Preto platí, čo som avizoval už pri svojom vstupe do hnutia. Pokiaľ ho bude viesť súčasný predseda, nebudem v parlamentných voľbách za KDH kandidovať. V tomto rozhodnutí som sa po polročnej skúsenosti s vedením KDH len utvrdil,“ uzavrel poslanec.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 23. - 26. mája 2019. Jednomyseľne o tom rozhodlo predsedníctvo Európskeho parlamentu a lídri jeho politických skupín v Bruseli. Slovenská republika bude mať od roku 2019 po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ 14 zástupcov v europarlamente. V súčasnosti ich má Slovensko trinásť.

