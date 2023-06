Vedci zistili, že človeku stačí len 4,5 hodiny spánku.Prečo?

Väčšina ľudí si rado pospí čo možno najdlhšie, no sú aj takí, ktorí si milujú užívať život alebo majú veľmi veľa práce, kedy trávia aj hodiny po nociach nad nejakým projektom.

Vedeli ste, že aj krátky spánok sa dá aplikovať pravidelne a bez toho, aby to vyvolalo nežiadúce účinky alebo zdravotné problémy?

Pýtate sa, ako je to možné? Je v tom samozrejme jeden trik, o ktorom ste zrejme ešte nepočuli. Všetko má svoje výhody aj nevýhody a tak je tomu aj v tomto prípade. Mladý nádejný vedec PhD Akshat Rathi prišiel na to, že človeku stačí na zdravý spánok aj 4,5 hodiny.

Ale musíte sa na to najprv pripraviť. Celý trik spočíva v tom, že každý deň si musíte dať 3×20 minút „šlofíka“, čiže si zdriemnuť a potom vám v noci bude pokojne stačiť iba 4,5 hodiny.





Avšak tu je potrebné spomenúť dve veci: Po prvé, mali by ste sa vyhnúť alkoholu a káve. A po druhé, trvá to 3 týždne, kým si vaše telo na tento rituál zvykne. Takže tieto tri týždne budete musieť nejako vydržať a potom si užívať život dlhšie do noci, nakoľko sa bez problémov vyspíte za 4,5 hodiny.

