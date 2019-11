Vedci z Rakúska našli mikroplasty v ľudskej stolici, hodnovernosť štúdie však spochybňujú

BERLÍN 23. októbra (WebNoviny.sk) - Mikroplasty, teda kúsky plastu menšie ako 5 milimetrov, sa už nenachádzajú len vo vode a zvieratách, ale aj v ľudskej stolici. Ukázal to výskum rakúskych vedcov, ktorého výsledky prezentovali v utorok vo Viedni.

Podľa výskumu viedenskej Lekárskej univerzity a Rakúskej agentúry pre životné prostredie sa mikroplasty našli v stolici všetkých skúmaných osôb.

Niektorí vedci však hodnovernosť štúdie spochybňujú, a to najmä s argumentom, že vzorka pri výskume bola príliš malá. Vedci skúmali stolicu ôsmich dobrovoľníkov z Európy, Ruska a Japonska.

Mark Browne, odborník na mikroplasty z austrálskej University of New South Wales navyše upozorňuje, že výskyt mikroplastov v stolici ešte neznamená, že sa musia nachádzať aj priamo v ľudskom tele. Podľa neho je skôr pravdepodobné, že len prejdú tráviacim traktom, keďže na rozdiel od iných zložiek potravy sú príliš veľké na to, aby ich absorbovali bunky.

