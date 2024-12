Vedci vyvracajú mýty o asteroide 2022 AP7, Zem podľa nich neohrozí na viac než tisíc rokov

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Asteroid 2022 AP7 nepredstavuje nebezpečenstvo pre Zem. Tvrdia to vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorí vyvracajú mýty a prinášajú vedecké dáta o tomto asteroide. Správy o ňom sa už niekoľko dní šíria prostredníctvom médií i internetu a postupne sa k nim pridalo i viacero nepravdivých informácií.

"Zabijak planét"

„Asteroid 2022 AP7 bol objavený 13. januára 2022 v Chile. Jeho objaviteľ pred niekoľkými dňami publikoval informáciu, v ktorej nový asteroid s priemerom 1,45 km nazval zabijakom planét. V médiách sa okrem toho objavila správa, že tento asteroid bude v najbližších dňoch najbližšie k Zemi,“ priblížil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.

To, že sa asteroid priblíži k Zemi, je síce podľa vedcov pravda, avšak minimálna vzdialenosť od Zeme by mala v novembri 2022 byť približne 295 miliónov kilometrov, čiže Zemi nehrozí nebezpečenstvo. Informácie priniesla SAV v tlačovej správe.

Pozorovateľný nebude

Vedci tiež vyvracajú informáciu, že počas tohto priblíženia bude asteroid pozorovateľný aj malými ďalekohľadmi. Vzhľadom na jeho jasnosť by mal byť podľa astronómov zo SAV viditeľný len prostredníctvom dostatočne veľkých ďalekohľadov. Asteroid sa podľa nich pohybuje medzi dráhami Venuše a Jupitera.





Malá časť jeho dráhy zasahuje i do obežnej dráhy Zeme. Takéto asteroidy sú súčasťou skupiny Apollo. K Slnku sa najväčšmi priblížil 30. marca 2022. Astronómovia tak vyvracajú tvrdenie, že asteroid sa dlhodobo pohybuje medzi dráhami Zeme a Venuše.

Zrážka je vylúčená

Na tvrdenie, že v budúcnosti môže byť asteroid 2022 AP7 nasmerovaný k Zemi Jupiterom, reagujú vedci tým, že dráha asteroidu je veľmi stabilná. Jeho pohyb je temer v rezonancii s pohybmi Zeme a Slnko obehne raz za päť obehov Zeme. Podľa vedcov je zrážka so Zemou vylúčená na viac než 1 000 rokov.





Ak by aj došlo k jeho odklonu z dráhy, ľudstvo by už malo mať prostriedky na jeho odklonenie. Už pred časom NASA úspešne otestovala možnosť odkloniť nárazom sondy menší asteroid z jeho dráhy. Astronómovia dodali, že o tisíc rokov by nemalo byť problematické poradiť si so "zabijakom planét", a že v tomto prípade ide o zbytočné strašenie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu