Vedci vytvorili falošné nosorožie rohy z konského vlásia, ochranári sú skeptickí

10.11.2019 (Webnoviny.sk) - Vedci z Veľkej Británie a Číny vyvinuli techniku na výrobu falošných rohov nosorožcov, ktorými plánujú zaplaviť nelegálny trh s týmto artiklom. Falošné rohy sú vyrobené z konského vlásia. Na ich vývoji spolupracovali výskumníci z Oxfordskej univerzity a Univerzity Fu-tan v Šanghaji. Výsledok ich úsilia by podľa oxfordského tímu mohol "zmiasť trh".

Nosorožie rohy sú v čínskej tradičnej medicíne vnímané ako afrodiziakum. Hoci sa úrady snažia zabrániť obchodovaniu s rohmi, dopyt po nich stále pretrváva. To podporuje pytliactvo a ohrozuje to prežitie nosorožcov.

Realistické rohy

Nosorožie rohy podľa vedcov tvoria husté trsy chlpov, ktoré sú dohromady zlepené sekrétmi zvieraťa. Tímy zoológov z Oxfordu a molekulárnych vedcov z Univerzity Fu-Tan vyvinuli spôsob stláčania a formovania konského vlásia, tak aby vyzeralo a bolo na dotyk podobné rohom.

Spoločný britsko-čínsky projekt je najnovším pokusom o vytvorenie falošných rohov, ktoré su dosť realistické na to, aby boli presvedčivé a mohli sa zaviesť na čierny trh. Vedci chceli vymyslieť vierohodnú verziu nosorožích rohov, ktorá by sa dala vyrábať lacno a masovo. Cieľom tejto iniciatívy je oslabenie finančných stimulov pre pytliakov a pašerákov.

Falošné rohy sa však už stretli aj so skepticizmom zo strany ochranárov nosorožcov, ktorí spochybňujú ich efektivitu. Charitatívna organizácia Save the Rhino International varovala, že by skôr mohli neúmyselne trh s rohmi nosorožcov stimulovať, vytvoriť ešte väčší dopyt a zintenzívniť pytliactvo.





Zástupca riaditeľa Save the Rhino John Taylor okrem iného tiež spochybnil, akou cestou by sa falošné rohy dostali na trh a či by boli naozaj presvedčivé. "Neexistuje žiadna náhrada opatrení proti pytliactvu na jednej strane a zníženiu dopytu na strane druhej," skonštatoval Taylor.

