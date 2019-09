Vedci vyrazia na dosiaľ najväčšiu polárnu expedíciu do Arktídy, budú skúmať klimatické zmeny

Na projekte MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) v hodnote viac ako 130 miliónov eur sa v Arktíde vystrieda 600 vedcov z rôznych krajín, vrátane Nemecka, Spojených štátov, Veľkej Británie, Francúzska, Ruska alebo Číny.