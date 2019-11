Vedci pripisujú vysoké teploty klimatickým zmenám spôsobeným človekom, vlny horúčav budú častejšie

2.8.2019 (Webnoviny.sk) - Vlna horúčav, ktorá počas uplynulého mesiaca v západnej Európe lámala teplotné rekordy, bola intenzívnejšia v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Uvádza sa to v štúdii zverejnenej v piatok.

Rýchla štúdia rešpektovaného tímu európskych vedcov poukazuje na množstvo dôkazov pre toto tvrdenie.

Mohlo by byť chladnejšie až o tri stupne

"Vlna horúčav počas júla 2019 bola nad kontinentálnou západnou Európu taká extrémna, že pozorované hodnoty by boli bez klimatickej zmeny extrémne nepravdepodobné," uvádza sa v štúdii. Bez klimatickej zmeny vyvolanej človekom by boli teploty podľa štúdie nižšie o 1,5 až tri stupne Celzia.





V dôsledku globálneho otepľovania sú tiež takéto horúčavy častejšie, pokračuje štúdia expertov z Francúzska, Holandska, Veľkej Británie, Švajčiarska a Nemecka. Podľa vedcov sa teploty zaznamenané vo Francúzsku a Holandsku môžu v dnešnej klíme opakovať každých 50 až 150 rokov. Bez "ľudského vplyvu" by to bolo pravdepodobne zriedkavejšie ako raz za tisíc rokov.

Extrémne teploty sa presunuli na sever

Ako uviedol vedúci autor štúdie, Robert Vautard z francúzskeho Institut Pierre-Simon Laplace, Európa si musí zvyknúť na takéto vlny horúčav, ktoré budú pravdepodobne častejšie a intenzívnejšie.



"Bude sa to stupňovať a ak nič neurobíme s klimatickou zmenou a emisiami, tieto vlny horúčav, ktoré dnes dosahujú 42 stupňov, budú mať v roku 2050 o tri stupne viac, takže to bude odhadom 45 stupňov," skonštatoval Vautard pre tlačovú agentúru The Associated Press.





Júl sa ako celok skončil aj na väčšine územia Slovenska ako nadnormálny až silne nadnormálny, pričom horúčavy sa očakávajú aj v auguste, ktorý by mal byť podľa predpovedných modelov najteplejším mesiacom v strednej Európe.





Dlhodobé prognostické modely už na prelome mája a júna predpokladali, že tohtoročné leto bude v Európe veľmi horúce. Aktuálny vývoj počasia to len potvrdzuje. V poslednej júlovej dekáde sa na Slovensku vyskytla v poradí už tretia vlna horúčav.





Podľa analýzy Slovenského hydrometeorologického ústavu na niektorých miestach sa už tretí rok po sebe kumuluje deficit zrážok, pričom dočasne vysychajú korytá niektorých menších vodných tokov a výrazne klesajú zásoby podzemných vôd a prekonávajú tak dlhodobé minimá.

Leto 2019 sa zrejme zaradí medzi najteplejšie letá v našej histórii

Júl sa podľa výhľadu meteorológov ako celok skončí na väčšine územia Slovenska ako nadnormálny až silne nadnormálny. Ako teplotne nadnormálny sa očakáva aj august, podľa modelov by mal byť najteplejší v strednej Európe.





Meteorologické leto trvá až do 31. augusta a zďaleka nepovedalo svoje posledné slovo.





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Rýchlosť a rozsah terajšieho globálneho otepľovania prekonáva akúkoľvek podobnú udalosť za posledných dvetisíc rokov, uvádzajú vedci.





Známe historické udalosti, ako napríklad Malá doba ľadová, sa nedajú porovnávať s mierou otepľovania, ktoré evidujeme počas posledného storočia.





Súčasná miera otepľovania je vyššia ako kedykoľvek v minulosti, upozorňujú vedci



Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !