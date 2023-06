Vedci predpovedajú zníženie populácie vo svete, rodí sa čoraz menej detí

19.7.2020 (Webnoviny.sk) - Znižujúca sa úroveň pôrodnosti vo svete povedie k tomu, že takmer každej krajine ku koncu storočia výrazne klesne populácia. Vyplýva to z nového výskumu amerických vedcov.

Podľa ich záverov sa dokonca v 23 štátoch vrátane Španielska a Japonska do roku 2100 zníži počet obyvateľov až o polovicu. Obyvateľstvo krajín tiež výrazne zostarne, pričom 80 rokov sa bude dožívať toľko ľudí, koľko sa bude rodiť.

Prirodzený úbytok populácie

Priemerný počet detí, ktoré sa ženám v súčasnosti rodia, stále klesá. V roku 1950 mali ženy počas života v priemere 4,7 detí. Výskumníci z University of Washington však tvrdia, že globálna úroveň pôrodnosti sa v roku 2017 znížila o polovicu - teda na 2,4 dieťaťa na jednu ženu. Podľa štúdie, ktorú zverejnil odborný časopis Lancet, klesne toto číslo do roku 2100 pod 1,7.

V dôsledku týchto prognóz vedci očakávajú, že počet obyvateľov planéty bude kulminovať okolo roku 2064 a dosiahne 9,7 miliardy, než ku koncu storočia klesne na 8,8 miliardy.





"Toto je dosť veľká vec, väčšina sveta smeruje k prirodzenému úbytku populácie," uviedol v tejto súvislosti pre spravodajskú stanicu BBC profesor Christopher Murray. Vedci tento vývoj spájajú s väčším prístupom žien k vzdelávaniu, práci, ako aj k antikoncepcii, čo vedie k tomu, že sa rozhodnú mať menej detí.

Najviac budú zasiahnuté Japonsko a Taliansko

K najzasiahnutejším štátom bude podľa výskumu patriť Japonsko, kde počet obyvateľov do konca storočia klesne zo súčasných 128 miliónov na menej než 53 miliónov.





Obyvateľstvo Talianska by sa malo rovnako dramaticky znížiť zo 61 miliónov na 28 miliónov za rovnaké časové obdobie. K ďalším krajinám, ktorých populácia klesne o polovicu, budú patriť Španielsko, Portugalsko, Thajsko či Južná Kórea.





Čína, ktorá je v súčasnosti najľudnatejšou krajinou sveta, dosiahne podľa odhadov svoj populačný vrchol 1,4 miliardy o štyri roky, než sa počet jej obyvateľov do roku 2100 zníži o takmer polovicu na 732 miliónov. Jej doterajšiu pozíciu prevezme India.





Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.