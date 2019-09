Vedci po celom svete zachytili zvláštne seizmické vlny, ich pôvod nevedia vysvetliť

BRATISLAVA 4. decembra (WebNoviny.sk) – Po celej zemeguli zachytili vedci 11. novembra zvláštne seizmické vlny, ktorých pôvod si nevedia celkom presne vysvetliť. O jave informoval National Geographic.

Ľudia jav necítili

Seizmické vlny tak boli neobyčajné, keďže bežné trvajú len pár sekúnd. Pôvod javu je pre seizmológov záhadný, objavili sa vysvetlenia o podmorskom výbuchu, obrovskom zosuve pôdy, či náraze meteoritu, ale aj prehistorickej príšere.

„Nepamätám si, že by som čosi podobné niekedy videl,“ vraví seizmológ Göran Ekström, ktorý vylučuje nevedecké teórie. Napriek tomu sú vlastnosti zachytených vĺn zvláštne.

Ak aj prístroje zachytili seizmické vlny, popri nich sa nezistili žiadne zemetrasenia, ktoré sú jednou z príčin seizmických vĺn s rôznou frekvenciou.

Jednými z nich sú tzv. P-vlny, rýchle pozdĺžne vlny, ktoré sa stláčajú a rozťahujú v smere šírenia, pričom prechádzajú pevným a tekutým prostredím. Druhé S-vlny majú vysokú frekvenciu, ktorou môžu roztriasť hmotu do strán. V závere doznievajú vlny, ktoré sú pomalšie a s nižšou frekvenciou.

Vlny, ktoré 11. novembra zachytili prístroje po celom svete však nemali rôznu frekvenciu, ale jednotnú. Seizmológovia nazvali tieto vlny monochromatické. Vedec Anthony Lomax sa pre Motherboard vyjadril, že na „väčšine seizmometrov po celom bol signál dlhý a takmer stále mal periódu sedemnásť sekúnd, bez vysokých frekvencií P- a S-vĺn pri väčšine zemetrasení.“

Closest easily available BRB seismic station is GE SBV in north Madagascar. pic.twitter.com/eoYXb7xbl8