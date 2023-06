Vedci odhalili záhadu pôvodu zdobených pštrosích vajec, ktoré sú uložené v Britskom múzeu

11.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ak ste chceli dať niekomu pred 5 000 rokmi extravagantný darček, vaša voľba mohla padnúť na pštrosie vajce. Dnes sa niektoré z týchto krásnych "veľkonočných" objektov nachádzajú v Britskom múzeu v Londýne.

Päť vajec z Britského múzea zdobia obrázky zvierat, kvetov, geometrické vzory, vojaci a vozy. Archeológovia ich našli v hroboch zámožnejších jednotlivcov a boli tak kedysi pravdepodobne luxusnými objektmi, vysvetlila Dr. Tamar Hodosová z University of Bristol.

Vedci sa snažili zistiť, kde sa vyliahli a či šlo o zdomácnené alebo divo žijúce pštrosy. Analyzovali preto izotopy v ich škrupinách a porovnali ich so súčasnými pštrosími vajcami z Egypta, Izraela, Jordánska a Turecka.

Zistenia ukazujú, že pštrosie vajcia prekonali za účelom obchodu dlhé vzdialenosti z Delty Nílu a severného Egypta a Levanty (zahŕňajúcej Jordánsko, Sýriu a Turecko).

Hodosovej tím si tiež myslí, že šlo o divoké pštrosy a nájsť a získať ich vajcia teda nebolo jednoduché, a navyše tiež riskantné, keďže tieto zvieratá vedia byť veľmi nebezpečné.

Vedci tiež použili množstvo nástrojov a techník v snahe zistiť staré metódy zdobenia, avšak bezúspešne. Táto skutočnosť naznačuje, že vajcia v sebe ukrývajú ešte mnoho ďalších záhad a na ich odhalenie bude potrebný ďalší výskum, poznamenala Hodosová.

