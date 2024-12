Vedci objavili super protilátku. Dokáže bojovať proti všetkým kmeňom SARS-CoV-2 aj podobným vírusom

Nové kmene koronavírusu môžu mať rôzne vlastnosti a prejavy, aj preto sa odborníci obávajú, že sa vírus SARS-CoV-2 čoskoro stane imúnnym voči vakcínam proti ochoreniu COVID-19.

V prípade variantu Epsilon, ktorý bol prvýkrát objavený v americkom štáte Kalifornia, už vedci potvrdili istú odolnosť dokonca aj voči účinnejším mRNA vakcínam.

Odborníci preto neustále hľadajú nové možnosti, ako koronavírusovú infekciu liečiť alebo aspoň zabrániť jej množeniu. Univerzálnou odpoveďou sú v tomto smere protilátky.

A práve univerzálnu „super protilátku“, ktorá by dokázala účinne bojovať proti všetkým variantom, sa snažil nájsť Tyler Starr, biochemik z Výskumného centra rakoviny Freda Hutchinsona v Seattli vo Washingtone.

Väzbová doména

Dá sa povedať, že bol úspešný. Spolu so svojím tímom objavil protilátku, ktorá dokáže bojovať nielen so širokou škálou variantov vírusu SARS-CoV-2, ale aj s príbuznými koronavírusmi.





Vedecký tím skúmal celkovo 12 protilátok, ktoré izolovali od ľudí infikovaných vírusom SARS-CoV-2 alebo príbuznými vírusmi. Tieto konkrétne protilátky sa zachytávajú na vírusovom proteíne, ktorý sa zase viaže na ľudskú bunku.





Protilátky sa vždy zameriavajú na rovnaký fragment vírusového proteínu, ktorý sa nazýva „väzbová doména“. Starr s tímom preto zostavili aj zoznam tisícov mutácií väzbových domén viacerých variantov vírusu SARS-CoV-2.

Super protilátka

Zoznam následne katalogizovali medzi desiatkami koronavírusov podobných SARS. Nakoniec vyhodnotili, ako všetky tieto mutácie ovplyvňujú schopnosť 12 protilátok udržať sa na väzobovej doméne.





Jedna zo skúmaných protilátok s názvom S2H97 vynikala schopnosťou priľnúť k väzbovým doménam všetkých koronavírusov podobných SARS, ktoré vedci otestovali, ako uvádza magazín Nature.





S2H97 dokázala v laboratórnych podmienkach zabrániť šíreniu variantov SARS-CoV-2 a ďalších podobných vírusov. Bola tiež dostatočne silná na to, aby ochránila škrečky pred infikovaním sa koronavírusmi.

Bližšie preskúmanie molekulárnej štruktúry S2H97 odhalilo, že protilátka sa zameriava na dobre skrytú oblasť na väzbovej doméne, ktorá sa odhalí až vtedy, keď sa doména naviaže na ľudskú bunku.

Lieky aj vakcíny

Aj ďalších 11 skúmaných protilátok malo dobré výsledky pri rôznych vírusoch, no čím účinnejšie blokovala protilátka pôvodné kmene vírusu SARS-CoV-2, tým menší bol rozsah variantov, proti ktorým bola účinná.

Tieto protilátky sa totiž zameriavali na tie časti väzbovej domény, ktoré sa počas vývoja koronavírusu nemenili. Tento objav by mohol pomôcť pri vývoji širokospektrálnej liečby aj vakcín.





Niektorí odborníci na margo výskumu uviedli, že vakcíny so super protilátkou, ktorá by bola takto širokospektrálne účinná, by mohli byť odpoveďou aj pre vírusy, ktoré ľudstvo zatiaľ nepozná.

