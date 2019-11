Vedci našli na Marse vodu, existencia života na planéte je oveľa pravdepodobnejšia

BRATISLAVA 25. júla (WebNoviny.sk) - Medzinárodný vedecký tím objavil na Marse pomocou analýzy snímok z marťanskej družice vodnú plochu. Niektorí vedci hovoria o jazere, podľa iných je nález ešte potrebné preveriť. Plocha kvapalnej vody, ktorú objavili na snímkach radarového zariadenia Marsis družice Mars Express, sa nachádza pod ľadovou čapičkou na marťanskom južnom póle, je dlhá 20 kilometrov a hlboká najmenej meter.

Je to jazero

"To tento nález sa kvalifikuje na to, aby sme ho označili za vodnú plochu. Inými slovami, jazero," vyhlásil v stredu šéf vedeckého tímu Roberto Orosei z talianskeho Národného astrofyzikálneho ústavu (INAF).

"Nie je to len nejaká voda z roztopeného ľadu, ktorá by zapĺňala priestor medzi ľadom a skalami, ako to býva pod niektorými pozemskými ľadovcami," vysvetľuje Orosei.

To, že na Marse bola v minulosti voda, ktorá sa po ochladení marťanskej klímy premenila na ľad, sa vedelo už dávnejšie. Predchádzajúce pozorovania naznačovali aj to, že na Marse by sa voda mala nachádzať v nejakej forme aj v súčasnosti, aktuálny objav je však prvým priamym dôkazom existencie súvislej vodnej plochy na tejto planéte.

Žiadne urýchlené závery

Po náleze vody v kvapalnom skupenstve je opäť o niečo pravdepodobnejšie, že by na Marse v minulosti či dokonca v súčasnosti mohol existovať v nejakej forme život. Vedci však varujú pred urýchlenými závermi a prílišným optimizmom.

Podľa Claire Cousins, britskej astrobiologičky z University of St Andrews, musí byť táto vodná plocha na to, aby nezmrzla, extrémne slaná. Je predpoklad, že pri povrchu, kde sa dotýka ľadu, dosahuje jej teplota mínus 10 až mínus 30 stupňov Celzia. "Je pravdepodobné, že táto voda bude extrémne chladná a extrémne koncentrovaná soľanka, čo je dosť náročné prostredie pre život," povedala Cousins pre britskú BBC.

"Nie sme ešte blízko k samotnému nálezu života," hovorí aj Manish Patel z britskej Open University. "Ale to hlavné, čo tento nález prináša, je, že nám ukazuje, kde konkrétne máme na Marse ďalej pátrať. Je to ako mapa pokladu," dodáva Patel.

