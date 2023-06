Vedci hľadajú nové spôsoby, ako ochrániť mozog pred demenciou. Mohla by pomôcť aj ľadová voda?

Podľa britských vedcov z Cambridge University by plávanie v studenej vode a otužovanie mohlo byť kľúčom v prevencii neurodegeneratívnych ochorení, informuje BBC.

V krvi otužilcov totiž našli proteín, ktorý pri pokusoch na myšiach spomaľoval priebeh demencie a opravoval neurodegeneratívne poškodenia mozgu.

Pri demencii dochádza k poškodeniu a zániku synapsií, spojení medzi mozgovými bunkami. Podobný jav však podľa vedcov nastáva aj pri hibernácii u zvierat.

Napríklad u medveďov sa počas zimného spánku vyradí z funkcie 20 až 30 percent synapsií a mozgová aktivita sa utlmí. Telo vrátane mozgu sa prepne do úsporného režimu, na jar sa však spojenia v mozgu znova obnovia.

Vedcov to pobáda k myšlienke, že neurodegeratívne poškodenie mozgu by sa možno dalo zvrátiť.

Pri pôsobení chladu a mrazu organizmus prežíva teplotný šok. Práve tento efekt vyhľadávajú otužilci.

Vedci zistili, že v ich tele sa zároveň začína tvoriť aj špeciálna chemikália, proteín RBM3, ktorý pri pokusoch na myšiach preukázal pozoruhodnú schopnosť.

Výskumníci experimentálne zvieratá podchladili a sledovali, čo sa deje v ich mozgu. U zdravých myší došlo po opätovnom zahriatí k zvýšeniu hladiny RBM3 aj regenerácii synapsií, kým u zvierat s neurodegeneratívnym poškodením mozgu tento efekt nenastal.

V ďalšom experimente chorým myšiam umelo zvýšili hladiny RBM3 a dokázali tak spomaliť odumieranie ich mozgových buniek.

Podľa neurovedkyne Giovanny Mallucci, ktorá sa účinkami proteínu RBM3 zaoberá, by objavenie lieku podnecujúceho tvorbu RBM3 mohlo spomaliť alebo čiastočne zvrátiť progresiu niektorých neurodenegeratívnych ochorení, napríklad Alzheimerovej choroby.

Hoci podrobnejšie výsledky výskumu zatiaľ neboli oficiálne publikované, vedci si motivovaní v ňom pokračovať ďalej.

Predbežné výsledky naznačujú, že sa proteín vo zvýšenej miere tvorí v telách otužilcov, ktorí plávu v ľadovej vode, nemajú však dôkaz, ktorý by hovoril aj o nižšom riziku ochorení mozgu v prípade tejto skupiny ľudí.

Kúpanie v ľadovej vode môže mať istý zdravotný prínos, neskúmajú ho však v kontexte potenciálnej liečby. Cieľom vedcov je nájsť liek, ktorý stimuluje tvorbu RBM3 a súčasne dokázať prínos proteínu v terapii demencie u ľudí. Pomôcť by im v tom mohli práve otužilci.

