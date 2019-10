Vďaka zmodernizovanému teleskopu budú môcť vedci pátrať po temnej energii

28.10.2019 (Webnoviny.sk) - Zmodernizovaný teleskop v arizonskom observatóriu Kitt Peak začal snímať vesmír zatiaľ najpodrobnejším možným spôsobom v rámci výskumu, ktorý nám možno napovie niečo viac o temnej energii. O tej, napriek tomu, že podľa aktuálnych výpočtov tvorí až 68 percent súčtu všetkej hmoty a energie vo vesmíre, nevieme zatiaľ takmer nič.

Teleskop na Kitt Peak, nazvaný Spektroskopický nástroj pre temnú energiu (DESI) bude odteraz päť rokov kontinuálne snímať vesmír pomocou piatich tisícok optických vlákien, z ktorých každé sa bude správať ako samostatný mini-teleskop.

Milióny galaxií

To znamená, že prístroj bude môcť snímať až 5-tisíc rôznych galaxií naraz. Pri ideálnych podmienkach by chcel medzinárodný vedecký tím, ktorý stojí za projektom DESI, skúmať každých 20 minút súbor nových 5-tisíc galaxií. Za celú dobu trvania projektu by takto chcel zmapovať 35 miliónov galaxií.

Temnú energiu, podobne ako temnú hmotu, ktorá by mala tvoriť ďalších 23 percent súhrnu celkovej hmoty a energie vo vesmíre, zatiaľ nikto nevidel a o jej existencii vedci tušia len podľa vplyvu, aký má na viditeľnú, nám známu hmotu. Tej je vo vesmíre len 4,8 percenta.

Temná energia

Až donedávna sa väčšina astronómov prikláňala k teórii, že rozpínanie vesmíru sa postupne spomaľuje a ako jeden z najpravdepodobnejších scenárov sa javil byť ten, že nakoniec dôjde k jeho opätovnému zmršteniu. Niektorí k tomu dodávali, že po ňom by teoreticky mohol nasledovať ďalší "veľký tresk".









V roku 1998 však týmito teóriami otriasol objav, že rozpínanie vesmíru sa nespomaľuje, ale naopak zrýchľuje. To podľa dovtedajších výpočtov nedávalo žiadny zmysel, a tak fyzici zaradili do svojich modelov aj energiu, ktorá pôsobí proti gravitácii, a nazvali ju temná energia.

Revolúcia vo fyzike

Podľa Ofera Lahava, profesora astronómie z University College London a jedného z členov tímu pracujúceho na projekte DESI, o temnej energii a temnej hmote ani desiatky rokov po ich objave "stále nevieme takmer nič".





"Je jednoducho od veci žiť vo vesmíre, z ktorého poznáme len 5 percent," povedal Lahav pre BBC.





"Ak prídeme na povahu temnej energie a zistíme, čo to je, môže to viesť k úplnej revolúcii vo fyzike," predpovedá izraelský vedec.





