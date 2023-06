Vďaka monitorovaniu splaškov, ktoré najvrhuje Lengvarský, sa budeme testovať menej. Kedy to bude?

Pravidelné monitorovanie mikroorganizmov a patogénov v odpadových vodách môže pomôcť v boji proti vírusu SARS-CoV-2. Týmto spôsobom by sa dalo zistiť nielen to, aké varianty koronavírusu na Slovensku máme, ale aj to, kde vzniknú nové ohniská.

V splaškoch sa totiž vírus objaví skôr, ako infikovaný človek, a teda prenášač, vôbec zistí, že sa vírusom SARS-CoV-2 nakazil. Odborníci by tak boli schopní včas zasiahnuť a zastaviť šírenie ochorenia COVID-19 vďaka cielenému testovaniu v konkrétnej oblasti.

O projekte monitoringu odpadových vôd začal minulý týždeň hovoriť aj nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Vývojom detekčných testov sa pritom už od februára tohto roka zaoberá Slovenská akadémia vied (SAV).

Detekčné testy

Výskumná činnosť Domenica Pangalla a Zuzany Kisovej z Ústavu molekulárnej biológie SAV je zameraná na vyhľadávanie virálnych a bakteriálnych patogénov v odpadových vodách, o ktorých predpokladajú, že sú prvotným krokom v rýchlemu odhaleniu ohnísk.





Okrem objavenia SARS-CoV-2 sa v rámci projektového zámeru sústredia na vyvinutie a optimalizovanie protokolu pre detekciu multirezistentných baktérií voči antibiotikám.

„V tomto čase nám slúži SARS-CoV-2 ako modelový systém pre vývin spoľahlivých DNA a RNA extrakčných metód z odpadových vôd, ktoré by sa mohli použiť pri ďalších možných epidémiách,“ uviedli pre portál vZdravotníctve.sk.





Ich cieľom je získanie čistej nukleovej kyseliny bez vplyvu inhibítorov, t.j. látok, ktoré zastavujú alebo výrazne spomaľujú chemické reakcie a ktoré sú prítomné v odpadových vodách.

Potrebujeme optimalizovať

Samotné testy však ešte 100-percentne pripravené nie sú. „Čo sa týka SARS-CoV-2, analyzovali sme viaceré vzorky odpadových vôd, skríning odhalil pozitivitu iba v niektorých prípadoch,“ uvádza Pangallo.





Znamená to, že vedci z Ústavu molekulárnej biológie, Virologického ústavu SAV a Výskumného ústavu vodného hospodárstva sa v rámci spolupráce musia naďalej venovať optimalizácii detekčných systémov.

Na projekte, ktorý by mal trvať ešte dva roky, spolupracujú s National Cheng Kung University na Taiwane. Vyvinuté metódy majú totiž v budúcnosti slúžiť nielen na odhalenie vírusov, ale aj na hĺbkovú analýzu mikrobiálnych spoločenstiev v odpadových vodách.





Rezort zdravotníctva sa na SAV so žiadosťou o spoluprácu na projekte monitorovania odpadových vôd neobrátil, ako potvrdil Pangallo: „Naše laboratórium nemá zatiaľ žiadnu spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR.“

Referenčné centrum

Monitoringu odpadových vôd sa bude venovať Národné referenčné centrum pod Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ako pre portál vZdravotníctve.sk potvrdila hovorkyňa ÚVZ Dáša Račková.





„V súčasnosti pracujeme na stratégii a logistike plánovaného environmentálneho surveillance odpadových vôd na detekciu vírusu SARS-CoV-2,“ uviedla s tým, že tento spôsob vyhľadávania vírusu je efektívne robiť práve v čase, keď sa počet nových prípadov znižuje.

Na vývoji metódy vyhľadávania vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách pracovalo Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ už v prechádzajúcom období.

Doplnok k testom

Vyhľadávanie vírusu cez monitoring čistiarní odpadových vôd (ČOV) úplne nenahradí testovanie, doplní však komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska počet prípadov narastá, respektíve vznikajú epidémie alebo sa, naopak, počet prípadov znižuje.





Na lokality s narastajúcim počtom potvrdených prípadov sa potom budú epidemiológovia prioritne zameriavať a nastavia potrebné protiepidemické opatrenia, ako ďalej vysvetľuje Račková.





Upozorňuje však, že stále sa bude vykonávať cielené PCR testovanie v rámci epidemiologického vyšetrovania, ktoré sa týka nielen pozitívnych osôb, ale aj ich úzkych kontaktov. Vyšetrenie vzoriek budú vykonávať laboratóriá úradov verejného zdravotníctva.

Kedy to bude?

Na to, kedy plánujú s ministrom týmto systémom monitoringu odpadových vôd začať, sme sa opýtali priamo na ministerstve. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová portálu vZdravotníctve.sk potvrdila, že v niektorých oblastiach už systém funguje.





„Globálne je to ale ešte predmetom diskusie. Ak sa na tom zhodneme, tak odhadom začiatkom leta,“ doplnila. Monitoring pritom budú využívať na dosiahnutie oboch cieľov, teda vytipovanie ohnísk, ako aj definovanie mutácií.





„Z indikátorov v spodných vodách sa dá napríklad povedať, že v tejto dedine je nárast infekčnosti, zároveň sa dá aj sekvenovať, o akú mutáciu ide. Vďaka tomu vieme predpokladať, kde nastane problém,“ vysvetlila Eliášová.





Na rizikovú lokalitu by sa následne zamerala činnosť hygienikov a epidemiológov, časť obyvateľstva v rizikovej zóne by bola testovaná PCR testami, ako ďalej potvrdila hovorkyňa rezortu. „Ale len lokálne, kde by sme mali indíciu, že by mohlo dôjsť k zhoršeniu,“ dodala na záver.

O tom, že sledovať výskyt vírusu v odpadových vodách je rozumné, je presvedčená aj epidemiologička Alexandra Bražinová. Podľa jej slov nám to pomôže sledovať trend výskytu infekcie COVID-19 v jednotlivých komunitách v spádovom regióne čističiek odpadových vôd.





„Pri signalizovanom zvýšení výskytu môžeme cielene danú lokalitu pretestovať a zachytiť ohniská,“ dodala pre portál vZdravotníctve.sk.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?