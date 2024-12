Vážny priznáva spoluzodpovednosť za mýto. Nie však pre jeho nevýhodnosť a vysoké náklady

Poslanec parlamentu Ľubomír Vážny cíti spoluzodpovednosť za elektronický mýtny systém. Ako minister dopravy za Smer v rokoch 2006 až 2010 sa tiež podieľal na jeho príprave a sprevádzkovaní.

V súčasnosti tvrdí, že je na tento projekt hrdý, a to napriek dlhodobej veľkej kritike slovenského mýta pre jeho nevýhodnosť pre štát a vysoký podiel nákladov na prevádzku.

Vážny pre agentúru SITA o mýte aj tak uviedol, že je to jeden z „najväčších a úspešných projektov v novodobej histórii Slovenska“, ktorý podľa neho odborná verejnosť na Slovensku aj v Európskej únii vníma ako úspešne zvládnutý a prevádzkovaný.

Skritizoval expremiéra Matoviča

Vážny kritizuje bývalú vládnu koalíciu za predĺženie zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýty z januára 2009 o dva roky, hoci ju predtým kritizovala. Zvlášť poukázal na expremiéra a lídra OĽaNO Igora Matoviča ako veľkého predvolebného kritika mýta, ktorý ho podľa poslanca nezrušil ako predtým v opozícii rozhorčene vyhlasoval, ale pod jeho taktovkou ho predĺžili.

„Verejnosť oklamali, ako výhodne mýto so SkyToll-om vyjednali. Nič nebránilo a ani nebráni, aby zrušili súčasný mýtny systém a zrealizovali nový projekt mýta,“ myslí si Vážny.





To je podľa neho aj potrebné, pretože po štrnástich rokoch prevádzky to bude síce funkčný, ale morálne a technicky opotrebovaný projekt.

Nikto žiadne porušenie zmluvy nenašiel

Exministrovi dopravy sa v súvislosti s mýtom nepáči ani postoj dočasne povereného premiéra vlády odborníkov Ľudovíta Ódora. Ten mýtnu zmluvu z konca prvej vlády Smeru tvrdo kritizoval, označil ju za úplne nevýhodnú pre štát a veľký tunel, pričom stále trvá na podaní trestného oznámenia.

„Konanie premiéra Ódora je nepochopiteľné a zvrátené,“ myslí si Vážny. Podľa neho predražený dodatok k mýtu, na ktorý upozornila mimovládna organizácia, necháva bez povšimnutia a zaujíma sa o zmluvu, ktorá je terčom kritiky.





„Preverovali ju xkrát od A po Z Národná kriminálna agentúra, Úrad pre verejné obstarávanie, Európska komisia a nenašli žiadne porušenie zákona,“ upozornil poslanec.





Predpokladá, že Ódor je na svojom poste buď totálne dezorientovaný, alebo jedinou jeho úlohou je škodiť Smeru a nahrávať vybraným politickým stranám v predvolebnom súboji. Ako dodal, premiér by ma podať trestné oznámenie najmä na ľudí z Matovičovej a Hegerovej vlády. Vážny pre podozrenia v novom mýtnom tendri už skôr podal podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

„Zabudli“ vyhlásiť tender na nové mýto





Počas dvoch posledných vlád na čele so Smerom v rokoch 2016 až 2020 „zabudli“ vyhlásiť tender na nové mýto. Hoci bolo jasné, že mýtna zmluva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) so SkyToll-om uplynie koncom roka 2022, jej predĺženie ju ešte viac predraží a výber dodávateľa, vrátane zavedenia nového systému, môže trvať niekoľko rokov.

Až po odchode Smeru do opozície po prehraných voľbách v roku 2020 a už pod novým vedením ministerstva dopravy koncom toho istého roka vyhlásili diaľničiari súťaž na dodanie informačného systému nového mýta, ale už vo vlastníctve štátu. Dodávateľa síce už vybrali, no pre opakované vyhodnocovanie ponúk pre nové námietky tender doteraz neuzavreli. Neskončili ani opakované verejné obstarávania na súvisiace mýtne služby.





V oboch tendroch vybrali ako úspešného uchádzača CzechToll, prevádzkovateľa mýta v Česku, pričom jeho sesterskou firmou je SkyToll. NDS musela koncom vlaňajška poskytovanie služby výberu mýta predĺžiť najprv o rok a tento rok o ďalší aj v roku 2024. Bez toho by bol ohrozený výber mýta. Za predĺženie služby má NDS po dohode zaplatiť v tomto roku 63 miliónov eur, pôvodne to malo byť 103,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Znížená suma je aj tak približne na úrovni nákladov v uplynulých rokoch.

Ódor avizoval podanie trestného oznámenia

Mýto okrem poslanca za Smer obhajoval v podstate iba SkyToll, po premiérovej kritike pôvodnej zmluvy je oproti minulosti NDS už zdržanlivejšia. Ódor pre mýtnu zmluvu avizoval podanie trestného oznámenia, považuje ju za absolútne a extrémne nevýhodnú pre štát.





„Na prvý pohľad sa to javí ako mýto, ale je to obrovský tunel,“ vyhlásil Ódor. Upozornil, že prevádzka a prevod mýtneho systému aj predĺženie zmluvy sú ohromne predražené oproti tomu, keby zmluvu v tom čase napísali lepšie a vybrali uchádzača, ktorý nebol najdrahší, ale možno najlacnejší alebo druhý najlacnejší.





„Vnímam to ako absolútne nevýhodnú zmluvu pre štát, kde verejný záujem nebol zohľadnený ani len trochu. Napriek tomu, že sme mali dostatočne dlhý čas od roku 2009 do konca roku 2022, vedeli sme, že aj prevod aj predĺženie zmluvy je nevýhodné pre štát, zásadne do roku 2020 to nikto neriešil,“ povedal Ódor.





Mýtny systém už skôr označili za nevýhodný pre štát Najvyšší kontrolný úrad SR, viacerí odborníci, ako aj časť cestných dopravcov či mimovládne organizácie.

