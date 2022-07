Vážnosť ochorenia COVID-19 súvisí aj s génmi. Vedci zistili, kto je najviac ohrozený

Prečo majú niektorí ľudia infikovaní koronavírusom vážne príznaky a iní zase žiadne?

Na túto otázku sa snažili nájsť odpoveď odborníci pod vedením Kennetha Baillieho z Royal Infirmary of Edinburgh. Svoje zistenia publikovali v žurnále Nature.

Analyzovali vzorky od 2 200 pacientov z viac ako 200 jednotiek intenzívnej starostlivosti a prišli na to, že kľúčové sú niektoré špecifické gény, ktoré zvyšujú náchylnosť ľudí k vážnejšiemu priebehu ochorenia.

Analýza DNA

Podľa odborníkov môžu tieto informácie výrazne prispieť k hľadaniu nových spôsobov liečby.





„Vakcíny drasticky znížia počet pacientov s COVID-19, no lekári z celého sveta zrejme budú liečiť ľudí pre toto ochorenie na jednotkách intenzívnej starostlivosti aj niekoľko ďalších rokov, takže musíme čím najrýchlejšie nájsť nové spôsoby liečby,“ povedal Baillie.

Vedci sa zamerali na DNA pacientov, pričom skenovali gény, ktoré obsahujú aj pokyny, ako bojovať s vírusom. Ich DNA potom porovnali s DNA zdravých ľudí.

Genetické rozdiely

Genetické rozdiely našli aj v géne TYK2. „Je súčasťou systému, ktorý robí vaše imunitné bunky viac nahnevané a zápalové,“ ozrejmil Baillie.





Ak je tento gén „chybný“, imunitná odpoveď môže byť prehnaná, čím u pacientov vzniká riziko poškodenia pľúc.





Na tento mechanizmus sa zameriava skupina protizápalových liekov, ktoré sa už používajú napríklad na liečbu reumatoidnej artritídy.





Patria sem aj lieky s účinnou látkou baricitinib. „Je to pravdepodobný kandidát na novú liečbu. No, samozrejme, musíme ešte vykonať rozsiahle klinické testy, aby sme zistili, či je to pravda alebo nie,“ vyjadril sa Baillie.





Genetické rozdiely našli aj v géne DPP9, ktorý zohráva úlohu pri zápaloch, a tiež v géne OAS, ktorý pomáha brániť vírusu v tvorbe vlastných kópií.

Interferón

U pacientov našli aj variácie v géne IFNAR2, ktorý je spojený so silnou antivírusovou molekulou zvanou interferón, ktorý pomáha odštartovať imunitný systém hneď, ako identifikuje infekciu.





Nižšia produkcia interferónu môže poskytnúť vírusu včasnú výhodu na rýchle rozmnožovanie, čo vedie k závažnejšiemu ochoreniu.





Interferón je možné použiť pri liečbe, no Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zhodnotila, že veľmi chorým pacientom nepomôže.





Jean-Laurent Casanova z The Rockefeller University v New Yorku povedal, že veľmi dôležité je načasovanie. „Verím, že ak interferón podáme počas prvých dvoch, troch či štyroch dňoch od infikovania, tak zaberie. Pacient získa molekulu, ktorú sám od seba neprodukuje,“ vysvetlil.

Využitie v liečbe

Genetička Vanessa Sancho-Shimizu z Imperial College London zdôraznila význam genetického skúmania v súvislosti s chorobou. „Je to príklad precíznej medicíny, keď dokážeme identifikovať moment, keď sa situácia u každého jednotlivca zhorší,“ povedala.





Výsledky týchto genetických štúdií dokážu identifikovať konkrétnu molekulovú cestu, ktorú by mohli odborníci využiť pri liečbe.





Genóm však stále obsahuje určité záhady. Najnovšia štúdia spolu s ďalšími odhalila zhluk génov na chromozóme 3, ktorý je úzko spojený s vážnymi symptómami. Vedci však zatiaľ úplne nechápu, ako je to možné.

Baillie uviedol, že chcú v štúdii pokračovať a budú žiadať čoraz viac pacientov, aby sa do nej zapojili.





„Veľmi naliehavo potrebujeme nájsť nové spôsoby liečby tejto choroby. Musíme robiť správne rozhodnutia spojené s tým, ktorú liečbu vyskúšame ako ďalšiu, pretože nemáme čas na to, aby sme robili chyby,“ upozornil vedec.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené