Väznice a tábory pre príslušníkov IS zvyšujú ostrahu, Kurdi sa boja odvety

28.10.2019 (Webnoviny.sk) - Sýrski Kurdi posilňujú stráženie väzníc a táborov, v ktorých zadržiavajú bojovníkov teroristickej siete Islamský štát (IS), ich rodinných príslušníkov a podporovateľov.

Ako v pondelok s odvolaním sa na predstaviteľa kurdskej tajnej služby informovala agentúra The Associated Press (AP), Kurdi, ktorí zajali a strážia takmer 100-tisíc príslušníkov a sympatizantov IS, sa obávajú možných nepokojov či vzbúr po tom, čo americké špeciálne jednotky cez víkend v provincii Idlib na severozápade Sýrie zabili lídra IS Abú Bakra al-Bagdádího.

Veľké obavy v súvislosti so zadržiavanými bojovníkmi IS zavládli už pred niekoľkými týždňami, keď na Kurdov v Sýrii zaútočila turecká armáda. Práve Kurdi pritom zohrali hlavnú úlohu pri porážke Islamského štátu a mnohí pozorovatelia upozorňovali na to, že turecká vojna proti nim môže nahrávať práve IS.

Najväčšie obavy panovali z toho, že Kurdi, napadnutí tureckými vojskami, nedokážu zadržiavaných bojovníkov IS už viac ustrážiť, no tieto obavy sa nepotvrdili.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !