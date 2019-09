Vavro má zo zápasu s Maďarskom neopísateľné pocity, pri debute zastúpil Škrtelove miesto

TRNAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Úspešný reprezentačný debut na vrcholnej úrovni má za sebou futbalový stopér Denis Vavro. Vo štvrtkovom kvalifikačnom zápase o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy pomohol 22-ročný rodák z Partizánskeho Slovensku k čistému kontu v stretnutí E-skupiny v Trnave proti Maďarsku.

Vychutnal si premiéru v "áčku"

Patril medzi defenzívne piliere domácich pri víťazstve 2:0. Čakala ho pritom neľahká úloha - nahradiť dnes už bývalého reprezentanta Martina Škrtela. Neľahké bremeno uniesol na pleciach bez väčších problémov, hoci jeho ťažobu pociťoval od úvodného hvizdu.

"Prvých päť až desať minút som bol pod veľkým stresom, veď to bol môj prvý zápas na takejto úrovni. Pomohli mi však ostatní ´chalani´ a najmä diváci. Keď som niečo dobre urobil, tak ma povzbudili, čo ma veľmi ´nakoplo´," povedal Vavro po stretnutí zástupcom médií. Dva reprezentačné duely za "áčko" už v minulosti bývalý hráč výberu SR do 21 rokov odohral. Bolo to však iba na prípravnej úrovni ešte v januári 2017 v Abú Zabí proti Ugande a Švédsku.

Svoju premiéru na "kvalifikačnom" vyššom stupni si poriadne vychutnal. "Užil som si stretnutie výborne, sú to pre mňa neopísateľné momenty. Hneď môj prvý kvalifikačný zápas na domácej pôde bol víťazný. Dúfam, že v takýchto výkonoch budeme naďalej pokračovať. Musíme stále podať aspoň taký výkon ako vo štvrtok," skonštatoval spokojný zadák dánskeho FC Kodaň, ktorého výkon sa páčil aj skúsenejším spoluhráčom.

Prakticky nová obrana

"Obrana bola prakticky nová, no hneď sme sa skĺbili a nemali výraznejší problém. Vavro podal naozaj fantastický výkon. Vyzeralo to, akoby bol pevnou súčasťou nášho tímu už dlhé roky," povedal k jeho výkonu skúsený pravý obranca SR Peter Pekarík. "S Milanom Škriniarom už predtým spolu odohrali mnoho zápasov. Denis to zvládol bravúrne," doplnil tréner "sokolov" Pavel Hapal.

Podľa Vavra bolo pri debute náročné "udržať na uzde" najmä maďarského zakončovateľa Ádáma Szalaia. Bojovnému súperovi však dovolili Slováci iba päť ráz vystreliť do priestoru bránky Martina Dúbravku.

"Bol to náročný zápas, keďže tam mali zdatných chlapov a vpredu útočníka Szalaia. Sme radi, že sme ako obrana udržali čisté konto. Užil som si tiež atmosféru. Hoci bolo počuť maďarských divákov, druhým gólom sme ich umlčali a schladili," skonštatoval talentovaný Vavro.

Chémia pred bránkou

Bývalý hráč MŠK Žilina nastúpil v defenzíve po boku ostatných futbalistov, ktorí si v minulosti obliekali dres "šošonov". Boli to Peter Pekarík, Milan Škriniar aj Dávid Hancko. Aj preto podľa neho dokonale fungovala chémia v predbránkovej časti ihriska.





"Bola to žilinská obrana a som spokojný, že sme tam boli všetci. Dúfam, že v takomto zložení budeme hrať čo najčastejšie," podotkol Vavro a ešte dodal: "Bavili sme sa o tom aj so Škrinkom. Pamätám si, že keď sme hrali svoj prvý reprezentačný zápas za dvadsaťjednotku, tak to nevyšlo a prehrali sme. Teraz sme sa však radovali z výhry."





Novic v národnom drese verí, že takýchto výsledkov uhrá v reprezentácii čo najviac. "Každé víťazstvo ´nakopne´ mužstvo, My pôjdeme od zápasu k zápasu. Verím, že za ďalšími úspešnými výsledkami," uzavrel Vavro.

