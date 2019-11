Vašečka je pripravený podať návrh na sprísnenie interupcií, novely pripravujú aj Smer a SNS

5.8.2019 (Webnoviny.sk) - Návrh na ochranu života nenarodených detí sa opäť chystá podať na septembrovú schôdzu NR SR nezaradený poslanec Richard Vašečka z Kresťanskej únie. Uviedol to pre agentúru SITA s tým, že v tejto chvíli sa sústreďuje predovšetkým na svoju aktuálnu poslaneckú prácu.

"Vo februári som podal tento návrh a v súčasnosti som pripravený podať ho na rokovanie parlamentu opäť. Keďže je veľká šanca, že by mohol byť prijatý, v súčasnosti rokujem a hľadám pre neho podporu," uviedol. Viac podrobností nekonkretizoval. V súčasnosti pripravujú návrh na sprísnenie interrupcií aj vládne strany Smer-SD a Most-Híd.

Zrušenie najškandalóznejších potratov

Vašečka koncom júla na Facebooku uviedol, že „konečne je šanca zmeniť starý komunistický potratový zákon". „Významnú úlohu v tom, samozrejme, zohráva Národný pochod za život, ktorý sa bude konať 22. septembra. Jednou z jeho požiadaviek je zrušiť tie najškandalóznejšie potraty, teda potraty na žiadosť. Takýto zákon som predložil do parlamentu už dvakrát a vo februári ho podporilo 48 poslancov, pričom viacerí z tých, čo vtedy ešte nehlasovali, sú už nalomení. Som preto pripravený opakovane podať návrh zákona, ktorý rieši túto bolestnú skutočnosť. Komunikujem o tom aj s ďalšími kolegami a určite sa konštruktívne dohodneme," napísal.

Je pripravený urobiť všetko preto, aby ešte v tomto volebnom období dosiahli zásadnú zmenu v prospech ochrany života. „Na prvom mieste kvôli životu samotnému, ale tiež preto, aby nikto nemohol po voľbách vykšeftovať zlepšenie ochrany života za registrované partnerstvá (a teda v konečnom dôsledku aj za adopcie detí homosexuálmi). Aby sme zachránili nenarodené deti, nemusíme ohrozovať výchovu tých narodených," dodal.

Niektoré matky nútili do potratu

Nezaradený poslanec Vašečka vo februári predložil návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva. Z dôvodu potreby postupného odstraňovania diskriminácie nenarodených detí navrhoval najmä zrušiť legálnosť bezdôvodných potratov, resp. potratov bez vážnych dôvodov. To isté predkladal aj vlani v októbri.

Novelizovaný zákon o umelom prerušení tehotenstva podľa Vašečku zlepší ochranu práva na život nenarodených detí tým, že zruší možnosť umelého potratu na požiadanie, avšak súčasne ponechá z tejto ochrany výnimky, ktoré väčšina spoločnosti považuje za dôvodné.

„Tieto výnimky sú ochrana života matky, ochrana zdravia matky, tehotenstvo ako následok trestného činu a ťažké poškodenie dieťaťa, vrátane poškodenia nezlučiteľného so životom, ktoré zahŕňa tak genetické, ako aj iné formy ťažkého poškodenia," uviedol vtedy v dôvodovej správe k návrhu. Je presvedčený, že umelý potrat sa často prezentuje ako výdobytok slobody, no realita je podľa neho taká, že veľmi veľa matiek je k potratu donútených. Preto je za viaceré opatrenia, ktoré majú lepšie ochrániť tehotné matky pred núteným potratom.

Most-Híd žiada korektnú diskusiu

Nenarodený plod v tele matky požíva právnu ochranu a musíme súčasný právny stav riešiť. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Slovenskej národnej strany (SNS) Zuzana Škopcová. Reagovala tak v júli na to, že SNS so Smerom-SD pripravujú návrh, ktorým sa majú sprísniť interrupcie. „Návrh zákona prerokuje koalícia," uviedla a dodala, že zákonom chcú zabrániť aj svojvoľným interrupciám.

Podľa hovorcu Smeru Jána Mažgúta detaily návrhu predstavia, keď bude známe jeho konkrétne znenie. Most-Híd je zásadne proti účelovému nastoľovaniu takých tém, ktoré sú pre spoločnosť zvlášť citlivé.

„Aj vzhľadom na to, že počet interrupcií na Slovensku dlhodobo klesá, by sme uprednostnili korektnú celospoločenskú diskusiu pred predkladaním zákonných noriem v predvolebnom období. Sme presvedčení, že počas kampane nemôže vzniknúť taká celospoločensky akceptovaná norma, ktorá bude odrážať odbornú, právnu aj etickú rovinu tohto problému," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

OĽaNO nemá jednoznačný postoj

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) je proti tomu, aby sa pred voľbami otváral zákon regulujúci interrupcie na Slovensku. Hnutie OĽaNO k téme nevyjadrilo jednoznačný postoj, keďže v poslaneckom klube hnutia majú zastúpenie konzervatívne aj liberálne ladení poslanci. „Preto sa k tejto téme vyjadríme, až keď budeme vidieť konkrétne návrhy," uviedol hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

Strana ĽSNS Mariana Kotlebu podobný návrh na sprísnenie interrupcií predkladala vlani dvakrát a tento rok v januári. Cieľom bolo sprísniť liberálnu potratovú politiku na Slovensku. Chceli obmedziť potraty, ktoré sa vykonávajú bez udania dôvodu.

Chceli zrušiť možnosť vykonávať interrupcie do 12 týždňov tehotenstva len na základe žiadosti ženy. Možné interrupcie by mali byť podľa ich návrhu len v troch odôvodnených prípadoch. V prípade ohrozenia života ženy a ak žena dá na interrupciu súhlas.

V prípade, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu, napríklad po znásilnení, tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a interrupcii nebránia zdravotné problémy ženy, a ak žena o to sama požiada. Tretím prípadom bola výnimka, keď ide o genetický chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !