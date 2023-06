Vallo vyzýva demonštrantov k ohľaduplnosti a pokojnému prejavu, v pohotovosti bude aj mestská polícia

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo vyzval účastníkov verejných zhromaždení v stredu 17. novembra k ohľaduplnosti. Ako uviedol na sociálnej sieti, na stredu je v hlavnom meste ohlásených desať protestov a zhromaždení.

„Chcem požiadať všetkých, a zvlášť tých, ktorí k nám prídu protestovať z iných miest a obcí, aby boli ohľaduplní. K Bratislavčanom, k verejnému aj súkromnému majetku, a tiež k službám, ktoré všetci využívame," vyzýva primátor.

Ako dodal, právo zhromažďovať sa a právo protestovať nemôže stáť nad slobodou pohybu a právom na bezpečnosť ostatných, špeciálne v čase vrcholiacej pandémie.

Mesto nasadí do ulíc údržbárske čaty

„Všetky zhromaždenia pred 32 rokmi v Bratislave aj v iných mestách na Slovensku boli pokojné, bez urážok a bez násilia, a každý, kto úprimne v sebe nosí odkaz novembrových dní, vie pokojne vyjadriť svoj postoj aj dnes," myslí si Vallo.

Keďže Bratislava má s niektorými organizátormi z predchádzajúcich protestov skúsenosti, mesto aj mestská polícia poskytnú súčinnosť Policajnému zboru (PZ). „Dopravný podnik Bratislava na stredu posilňuje dispečing a je pripravený koordinovať premávku MHD tak, aby bola aj napriek prípadným komplikáciám čo najplynulejšia," dodáva primátor.

Správa komunikácií a Komunálny podnik zas nasadia dodatočné údržbárske čaty, aby verejné priestory po zhromaždeniach čo najrýchlejšie upratali a dali do pôvodného stavu.

Mestská polícia posilní hliadky

Mestská polícia Bratislava (MsP) počas nadchádzajúceho štátneho sviatku 17. novembra výrazne posilňuje hliadky v uliciach hlavného mesta. „Do zvýšeného výkonu sa zapoja policajti zo všetkých okresných veliteľstiev, a samozrejme, aj z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie," informuje MsP na sociálnej sieti.

Mestskí policajti z okresov, v ktorých sa nekonajú zhromaždenia, budú k dispozícii v oblastiach, kde očakávajú väčšiu koncentráciu ľudí. Pre dohliadanie nad verejným poriadkom posilnia tiež službu v novovybudovanom operačnom a kamerovom stredisku MsP.

„K dispozícii máme viac ako 380 kamier. Zábery z nich využíva aj PZ na koordinovanie jednotiek," dodáva MsP s tým, že záznamy z nich môžu slúžiť ako dôkaz pri páchaní priestupkov alebo trestných činov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.