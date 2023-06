Vallo sa ohradil voči kritike. Tvrdí, že jeho tím aktívne rieši bezdomovcov a asociálov v centre mesta

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Na sociálnej sieti Facebook sa Bratislavčania posťažovali na neriešenie problému ľudí bez domova, ktorí sa zdržujú v širšom centre mesta.

Celú diskusiu spustila pani Sabina, ktorá prostredníctvom statusu žiadala o pomoc týkajúcu sa problematických bezdomovcov na Trnavskom mýte, ktorí obťažujú okoloidúcich. Informoval o tom portál BratislavaDen.sk.

Bezdomovci obťažujú okoloidúcich

Na fotografii pod komentárom odfotila skupinu bezdomovcov okupujúcich okolie tržnice na nových lavičkách. V statuse uviedla, že na tomto mieste sa často stretáva s asociálmi a opilcami.

Do diskusie sa zapojilo viacero ľudí, ktorí potvrdili, že toto miesto v nich nevzbudzuje pocit bezpečia, obzvlášť v nočných hodinách. Tomuto miestu sa za tmy zároveň oblúkom radšej vyhnú aj samotné matky s deťmi, keďže sa tam cítia byť ohrozené.

V ďalšom komentári vyjadrila svoju nespokojnosť s bezdomovcami v historickom centre mesta pani Nia. Napísala, že sa jej nepáči, že primátor Matúš Vallo dovolí „kempovať“ ľuďom bez domova v tejto bratislavskej časti. „Polícia tam radšej nechodí, je to už ich rajón, čo je strašne smutné,“ doplnila.

Vallova ostrá reakcia

Kritika na magistrát nenechala chladným primátora Valla, ktorý sa rozhodol zapojiť sa do diskusie. Voči vyjadreniam pani Nii sa ostro ohradil a požiadal ju, aby si nevymýšľala.

Vedenie mesta tento dlhoročný problém rieši od svojho nástupu, necelé štyri roky. Dodal, že v hlavnom meste evidujú približne 4-tisíc ľudí bez domova, pričom bezdomovectvo sa nedá vyriešiť v priebehu pár týždňov či mesiacov.

„Bratislava však prvýkrát má koncepciu pomoci, odborný tím a ľuďom bez domova reálne pomáha v teréne. Práve vďaka nášmu vedeniu sa to koncepčne rieši,“ reagoval Vallo.

Zároveň uviedol, že vytláčaním bezdomovcov z exponovaných miest, sa problém nevyrieši, ale iba premiestni. Na záver doplnil, že tieto lokality monitoruje bratislavská mestská polícia, Mestský terénny tím či Mestský komunálny podnik.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?