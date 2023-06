Valášek bude hlasovať za pád vlády a Kollár ešte čaká na snem Spolu, ostatní v tom majú jasno

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Ako uviedol pre agentúru SITA, pre demokraciu na Slovensku nie je pokračovanie tejto vlády dobré. O rozhodnutí nepodporiť vládu v utorok informoval aj premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

„Zahlasujem za vyslovenie nedôvery vláde. Už pred mesiacmi, keď začala spolupracovať s odídencami z Ľudovej strany Naše Slovensko, som jasne povedal, že jej pokračovanie začína ohrozovať demokraciu na Slovensku,“ uviedol Valášek.

Na pleciach Matoviča a Kollára

Podotkol, že možná strata dôvery parlamentu leží na pleciach Igora Matoviča (OĽaNO), Borisa Kollára (Sme rodina) a ich kolegov.

„Vniesli do politiky toľko chaosu, vulgarity, bezprincipiálnosti a nekompetentnosti, že postupne odradili aj vlastných partnerov a podporovateľov. Čo je ešte horšie, rehabilitovali v prieskumoch Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Takto to už nemôže ďalej pokračovať,“ zhodnotil Valášek.

Mali by nasledovať predčasné voľby

Ak parlament vysloví nedôveru vláde, mali by podľa Valášeka nasledovať predčasné voľby. Preto v parlamente podporí takú zmenu ústavného zákona, ktorý umožní členom parlamentu skrátiť volebné obdobie ústavnou väčšinou.

Nemyslí si, že úradnícka vláda či hľadanie novej väčšiny bez volieb je dobré pre krajinu. Podľa neho by to viedlo k mesiacom neistoty a nakoniec zrejme aj tak vyústilo do predčasných volieb. So štátnym rozpočtom na rok 2023 v podobe, ako bol predložený, má PS vecný problém.

„Je nezodpovedné schváliť dokument bez výdavkových limitov, druhým problémom je obrovská rezerva ministra financií, ktorá je pre nás neprijateľná. Najnedôveryhodnejší minister financií v histórii Slovenskej republiky si zoberie najvyššiu rezervu do vlastného vrecka,“ vymenoval konkrétne výhrady Valášek. Dodal však, že pokiaľ vie, tak na ministerstve financií sa už niektoré problémy a výhrady riešia.

Kolektívne rozhodnutie strany Spolu

Nezaradený poslanec Miroslav Kollár počká s rozhodnutím, ako bude hlasovať, na snem svojej materskej strany SPOLU – občianska demokracia.

„Hlasovať v parlamente sa bude až 13. decembra a my máme 10. decembra snem. Bude to kolektívne rozhodnutie, až potom povieme, či budeme za koniec vlády, alebo nie,“ povedal Kollár pre agentúru SITA. Zároveň dodal, že v parlamente sa opäť otvára otázka možnosti skrátiť volebné obdobie, čo pokladá za dobrý krok.

„Zmenu ústavného zákona, samozrejme, podporím, pretože si myslím, že má existovať legislatívny nástroj na to, aby parlament mohol skrátiť volebné obdobie. Pokiaľ bude existovať široká politická dohoda na zmysluplnom riešení typu polopríčetný rozpočet a rozumný termín volieb, tak je to téma, o ktorej sa viem rozprávať,“ skonštatoval. Štátny rozpočet na rok 2023 Kollár podporí podľa toho, aká bude jeho finálna podoba.

SaS bude hlasovať jednotne

Predseda vlády Eduard Heger sa v pondelok večer v diskusnej relácii RTVS Interview :24 vyjadril, že bude hľadať hlasy pre podporu vlády medzi poslancami strany Sloboda a Solidarita (SaS), u Miroslava Kollára (SPOLU – Občianska demokracia) a Tomáša Valášeka (Progresívne Slovensko).

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová pre agentúru SITA povedala, že celý klub SaS bude hlasovať jednotne. Odmietla špekulácie niektorých koaličných poslancov, že niektorí poslanci SaS by mohli vládu podržať.

„Pod návrhom na vyslovenie nedôvery vláde je podpísaných všetkých 20 poslancov klubu. Budeme hlasovať jednotne,“ uviedla.

K opozícii sa pridali aj Kotlebovci

Za pád vlády budú hlasovať opoziční strany Smer-SD, Hlas-SD a Republika. V Stredu sa k nim pridali aj Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.

„Táto vláda hlavne v otázke imigrantov úplne zlyhala. Nehovoriac o všetkých iných problémoch z minulosti. Nemá a nikdy nebude mať našu dôveru a je potrebné jej čo najrýchlejšie ukončenie," uviedol na tlačovej konferencii Martin Beluský (Kotlebovci-ĽSNS). Dodal, že všetci poslanci zo strany sa zúčastnia na hlasovaní bez ohľadu na to, aký bude ich zdravotný stav alebo problémy v rodine.

„Žiadna situácia nemôže zabrániť tomu, aby sme tu do nohy boli a budeme hlasovať za odvolanie," vyhlásil.

Taraba bude hlasovať za

Nezaradený poslanec Tomáš Taraba (Život – Národná strana) už tiež avizoval, že spolu s poslancami Štefanom Kuffom a Filipom Kuffom budú hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Podporuje predčasné parlamentné voľby, ktoré by podľa neho mali byť najneskôr v septembri 2023.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala strana SaS spolu s Hlasom-SD. Ako dôvod uviedli, že vláda ohrozuje základy ústavnosti a dôvery v demokratický režim. Vyčítajú jej návrh rozpočtu na rok 2023, rezignovanie na boj proti korupcii či zvyšovanie napätia v spoločnosti. Mimoriadna schôdza parlamentu sa začne vo štvrtok 8. decembra o 14:00, hlasovať sa bude 13. decembra o 11:00.

