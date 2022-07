Vakcína nie je čarovný prútik a jej príchod neukončí pandémiu rýchlo, upozorňuje WHO

Prichádzajúce vakcíny proti ochoreniu COVID-19 podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) neukončia pandémiu rýchlo. Napríklad krajiny v regióne západného Tichomoria nemajú podľa organizácie garancie rýchleho prístupu k očkovacím látkam.

Regionálny riaditeľ WHO Takeši Kasai konštatoval, že vakcíny nie sú „čarovným prútikom, ktorý ukončí pandémiu v blízkej budúcnosti“.

„Vývoj bezpečnej a účinnej vakcíny je jednou vecou. Výroba v dostatočnom množstve a prístup pre všetkých, ktorí ju potrebujú, je druhou vecou,“ povedal.

Niektoré krajiny, ktoré majú samostatné dohody o nákupe vakcín, by mohli vakcinačné kampane odštartovať v nadchádzajúcich mesiacoch, ale iné by mohli vakcináciu začať v polovici alebo koncom roku 2021, povedala Socorro Escalante, koordinátorka WHO pre nevyhnutné lieky a zdravotnícke technológie.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

