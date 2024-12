Vagnerovci podľa informácií z Ruska obsadili druhú najväčšiu elektráreň na Ukrajine, Kyjev potvrdil iba neďaleké boje

Rusko tvrdí, že obsadilo druhú najväčšiu elektráreň na Ukrajine. Kyjiv zatiaľ obsadenie Vuhlehirskej elektrárne v Doneckej oblasti nepotvrdil, povedal len, že neďaleko sa bojuje.

Informuje o tom spravodajský portál Sky News, podľa ktorého by to bol prvý strategický zisk pre Rusko za viac ako tri týždne.

Jeden z Vagnerovcov pred elektrárňou ukázal na kameru svoje hodinky, na ktorých bolo 10:01 miestneho času a 26. júla. Video a informácie o ruskej kontrole nad tepelnou elektrárňou sa nepodarilo nezávisle overiť.

