Väčšinu nelegálneho obchodu so slonovinou kontrolujú tri veľké zločinecké skupiny

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Pašovanie drvivej väčšiny sloních klov z Afriky majú na svedomí iba tri veľké zločinecké skupiny. Vyplýva to z najnovšej štúdie, v ktorej vedci analyzovali DNA zo zadržaných sloních klov a dôkazy, ako sú telefónne zoznamy, poznávacie značky áut, finančné záznamy či prepravné dokumenty.

Týmto lepšie zmapovali obchodné operácie na celom kontinente a dokázali prísť na to, kto stojí za týmito aktivitami.

Štúdia bola zverejnená v pondelok v časopise Nature Human Behaviour. Uvádza sa v nej, že populácia slonov v Afrike sa rýchlo zmenšuje. Ešte pred sto rokmi ich bolo približne päť miliónov, v roku 1979 to bolo 1,3 milióna v a súčasnosti sa ich počet odhaduje na zhruba 415-tisíc. Každý rok sa z Afriky prepraví asi 500 ton sloních klov, väčšinou do Ázie.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

