Väčšina Slovákov očakáva zvýšené náklady na domácnosť, neplánujú ani väčšie investície

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Osem z desiatich Slovákov predpokladá, že sa zvýšia ich tohtoročné náklady na chod domácnosti. Väčšina počíta s navýšením v rozmedzí od 40 do 120 eur mesačne. Pätina Slovákov očakáva nárast dokonca až do sumy 200 eur.

Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Stem/Mark, ktorý pre Home Credit Slovakia uskutočnila začiatkom decembra 2021.

So zvýšeným príjmom nepočítajú

Väčší tlak na rodinné rozpočty však nekorešponduje s tým, aké vyhliadky majú Slováci v otázke svojich príjmov.

Rozhodne s tým rátajú deviati zo sto. Približne štvrtina domácností uvádza, že nebude mať problém vykryť zvýšené náklady aj z doterajších zdrojov. Ďalšia pätina by však potrebovala na rastúce výdavky domácností pridať od 121 do 200 eur. No je tu aj 11 % takých, ktorí by na porytie vyšších nákladov potrebovali zvýšiť svoj rozpočet domácnosti o viac ako 400 eur.

Neplánujú väčšie investície

Finančná kondícia rodín, ktoré sa musia pripraviť sa vyššie výdavky, sa odzrkadľuje aj v ich plánoch v tomto roku. Viac ako polovica neplánuje väčšie investície, ako sú rekonštrukcia nehnuteľnosti, kúpa auta či drahších elektrospotrebičov. Ak sa predsa len rozhodnú k väčšej investícii, financovať ju hodlajú predovšetkým z vlastných úspor, vyjadrilo sa tak 70 % opýtaných. Ďalších 13 % ľudí by využilo úver a viac ako 20 % kombináciu pôžičky a úspor.

„Rekonštrukcia bytu alebo domu, kúpa nového či jazdeného auta alebo drahšieho elektrospotrebiča patrí do kategórie vecí, ktoré spravidla budete používať dlhšiu dobu ako ich splácať. To patrí medzi základné pravidlá, ktoré klientom vždy radíme pri rozhodovaní sa, či financovať nákup pôžičkou. Dôležité však je, aby si každý zvážil, či má vo svojom rozpočte dostatočnú rezervu na uhrádzanie mesačnej splátky aj pre prípad neočakávaných problémov s výpadkom príjmu,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

