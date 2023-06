Väčšina politických strán by spätne odkúpila SSE. Sulík však nevie, kde by na to štát zobral peniaze

Väčšina politických strán by 49-percentný podiel Stredoslovenskej energetiky Holding (SSE Holding) rada videla späť v rukách štátu. Najsilnejšie parlamentné hnutie OĽaNO dokonca už vie, kde by na to zobralo peniaze.

Proti kúpe minoritného podielu s manažérskymi právomocami je koaličná strana SaS a Sme rodina.

Tí si totiž nevedia predstaviť, kde by mal štát zobrať zhruba 1,25 miliárd eur. Toľko totiž podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka stojí spätné odkúpenie stredoslovenských energetikov.

OĽaNO by vraj vedelo zohnať peniaze

Podľa predsedu parlamentného hospodárskeho výboru z hnutia OĽaNO Petra Kremského vláda by mala poctivo zanalyzovať prínosy, riziká, výhody a nevýhody využitia predkupného práva.





„Vláda by mala ohodnotiť, na koľko si tento podiel cení a možnosti financovania. Podľa toho by sa mala rozhodnúť, ako v tomto prípade postupovať,“ povedal pre agentúru SITA Kremský.

OĽaNO by podľa neho vedelo nájsť peniaze na kúpu minoritného podielu stredoslovenských energetikov. „Odkúpenie by bolo možné financovať napríklad prostredníctvom dlhopisov, vydaných na tento účel, firmou v štátnom vlastníctve,“ podotkol Kremský.

Liberáli stoja za Sulíkom

Liberáli z SaS stoja za vyhláseniami svojho predsedu a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Ten nevidí priestor na to, aby štát kupoval akcie podniku za viac ako miliardu eur.





Zo svojej pozície však chce minimálne zablokovať predaj 49-percentného podielu SSE Holding maďarskému štátnemu podniku MVM. Ten sa údajne o jednu z najväčších slovenských energetických firiem uchádza. Na zablokovanie takéhoto predaja má dva dôvody.

„Ten prvý je, že nevidím zmysel, aby podiel v slovenskom energetickom podniku získal ďalší štát. A MVM je čisto štátna firma. Druhý dôvod je ten, že sa mi nepozdáva to, čo Maďarská republika v poslednej dobe podniká. Z tohto dôvodu nechcem, aby maďarský štát vlastnil významnú časť nášho podniku,“ povedal Sulík.





Na budúce rokovanie vlády chce pripraviť uznesenie, kde sa vláda vyjadrí proti predaju minoritného predaju SSE Holding maďarskej spoločnosti MVM. O blokovanie predaja akcií ďalším záujemcom zatiaľ minister nehovorí.

KDH navrhuje úver

Hnutie Sme rodina má v celej veci jasno. „Na kúpu 49-percentného podielu spoločnosti Stredoslovenskej energetiky Holding momentálne peniaze nemáme, pretože cena je pre nás veľmi vysoká,“ odkázali agentúre SITA z tlačového oddelenia.





Predseda konzília KDH Peter Belinský je presvedčený, že spoločnosť takéhoto strategického významu by malo mať Slovensko plne vo svojich rukách. Zvlášť v období, keď sa obchodovanie s energiou stáva predmetom geopolitického zápasu. „Štát by mal využiť predkupné právo a získať stopercentný podiel Stredoslovenskej energetiky Holding. Použiť na to môže napríklad úver, ktorý bude splatený z budúcich výnosov spoločnosti,“ myslí si Belinský.

Aj ďalšia parlamentná strana ĽS Naše Slovensko presadzuje, aby energetika bola pod plnou kontrolou štátu. „Energetická bezpečnosť musí patriť medzi priority štátu, nakoľko sa jedná o strategické odvetvie. Preto jednoznačne žiadame, aby štát tento 49 % podiel odkúpil,“ povedal pre agentúru SITA podpredseda ĽS Naše Slovensko Martin Beluský, ktorý by peniaze na kúpu našiel v štátnom rozpočte. „Nájdenie finančných prostriedkov je len o nastavení priorít,“ dodal Beluský.

Fico musí najprv zavolať známym

Nezaradení poslanci Národnej rady SR zo strany Hlas-SD by s kúpou SSE Holding neváhali.





„Energetika na Slovensku má byť v rukách a pod kontrolou Slovenskej republiky, nie Maďarskej, ktorá sa o to usiluje. Vyzývam vládu, aby odkúpila podiel súkromného vlastníka v Stredoslovenskej energetike späť do rúk štátu a napravila tak jeden z ekonomických zločinov Dzurindovej vlády,“ povedal vo videu na sociálnej sieti líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Strana Smer-SD sa k predaju SSE Holding doteraz nevyjadrila. Predseda strany Robert Fico na minulotýždňovej tlačovej besede len povedal, že musí zavolať známym ľuďom, aby zistil, aká je vôbec skutočnosť s predajom stredoslovenských energetikov. Politické strany Smer-SD a Za Ľudí sa ani po urgenciách k danej téme nevyjadrili.





Vo firme SSE Holding už má prebiehať aj hĺbkový audit. EPH sa k 49-percentnému podielu vo firme dostal v roku 2013, keď ho odkúpil za zhruba 400 miliónov eur od francúzskej spoločnosti Electricité de France. Tá ho získala začiatkom tohto milénia za približne 130 miliónov eur. Majoritný 51-percentný podiel SSE Holding vlastní bez manažérskych právomocí štát prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR.

