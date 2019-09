Väčšina Európanov sa obáva zásahov do eurovolieb, prieskum odhalil aj názory Slovákov

BRATISLAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) - Väčšina občanov Európskej únie sa obáva, že do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú koncom mája 2019, zasiahnu dezinformačné kampane, zneužívanie údajov a kybernetické útoky.

Ukazuje to najnovší prieskum Eurobarometra, v ktorom merali, aké majú Európania očakávania od volieb a čo by ich motivovalo ísť voliť. Informácie poskytla hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková. V roku 2014 sa na voľbách do Európskeho parlamentu zúčastnilo 42 percent Európanov, pričom na Slovensku bola účasť 13,05 percenta.

Ženy medzi kandidátmi

Prieskum sa venoval tomu, čo by mohlo pomôcť zvýšiť účasť. Napríklad 43 percent respondentov by chcelo viac informácií o EÚ a o jej vplyve na ich každodenný život. Túto možnosť na Slovensku uviedlo 35 percent respondentov.

Aby kandidovalo viac mladých si želá zhruba tretina opýtaných tak na Slovensku, ako aj celkovo v EÚ. Slovenskí voliči (21 %) by podľa prieskumu uvítali aj väčšie zastúpenie žien medzi kandidátmi a viac kandidátov z radov nedostatočne zastúpených skupín obyvateľstva by chcelo 11 % opýtaných Slovákov.

Že voľby možno zmanipulovať kybernetickými útokmi sa obáva 61 percent Európanov (45 % na Slovensku). Toho, že voľby ovplyvnia zahraniční aktéri a zločinecké skupiny, sa obáva 59 percent Európanov a 48 percent opýtaných na Slovensku. Šesťdesiatsedem percent Európanov sa obáva, že osobné údaje uvedené na internete by sa mohli použiť na zobrazovanie cielených politických posolstiev (v SR 57 %).

Transparentnosť sociálnych médií

Zároveň sa veľká väčšina Európanov zhoduje, že tieto hrozby by pomohlo vyriešiť to, ak by sa zvýšila transparentnosť sociálnych médií na internete, a to aj tým, že sa bude zreteľne uvádzať sponzor online inzercie (EÚ: 81 %, SR: 76 %), alebo to, aby sa všetkým politickým stranám dali rovnaké možnosti prístupu k internetovým službám, keď sa budú uchádzať o hlasy voličov (EÚ: 81 %, SR: 78 %).

Poskytnúť kandidátom a politickým stranám právo na odpoveď na sociálnych médiách by dalo 79 percent spytovaných Európanov a 76 percent Slovákov. Zaviesť moratórium na internete, ako platí pre tradičné média, by chcelo 74 percent Európanov a 75 percent Slovákov.

Európska komisia v septembri predložila súbor konkrétnych opatrení, ktorých cieľom je zabezpečiť slobodný, spravodlivý a bezpečný priebeh volieb do Európskeho parlamentu. Komisia vytvorila aj európsku sieť pre spoluprácu na voľbách, ktorá sa po prvý raz stretne v januári 2019.





