V4 podporí rokovania eurokomisárky o malej obchodnej dohode s USA, Pellegrini verí v nulové clá

BRUSEL 21. marca (WebNoviny.sk) – Slovensko ako aj ďalšie krajiny Visegrádu podporujú eurokomisárku pre obchod Ceciliu Malmströmovú v rokovaniach s USA.

Pred summitom v Bruseli to uviedol slovenský premiér Peter Pellegrini.

Verí v nulové clá

Hlavnou témou stretnutia komisárky a premiérov V4 boli rokovania EÚ so Spojenými štátmi americkými o takzvanej malej obchodnej dohode. Ako ďalej vysvetlil premiér, malá obchodná dohoda sa týka len priemyselných výrobkov, nie poľnohospodárskych produktov. Verí, že na konci rokovaní by mohli byť nulové clá.

„Slovenská republika je piaty najväčší exportér automobilov do Spojených štátov. Preto je to pre nás kľúčová otázka. Chceme podporiť a povzbudiť, aby komisárka dostala čo najsilnejší mandát a začala čo najskôr rokovať s USA o malej obchodnej dohode,“ povedal pred zasadnutím Európskej rady Pellegrini. Ak by sa rokovania vydarili a medzi Európskou úniou a Washingtonom prestali platiť clá, mohol by sa navýšiť vzájomný obchod. O osem percent by mohol podľa neho stúpnuť export do USA a o deväť percent dovoz do Európy. „Toto podporujeme. Za Slovensko a celkovo V4 má komisárka maximálnu podporu a aj v piatkových záveroch podporíme ustanovenie, ktoré požiada o urýchlenie vyjednávaní. V opačnom prípade sme vo vákuu,“ dodal premiér.

Automobily sú najcitlivejšou otázkou

Európska únia bola pripravená podpísať obchodnú dohodu s USA známu ako TTIP. Rokovania však príchodom amerického prezidenta Donalda Trumpa stroskotali, jeho administratíva sa netají chuťou ísť do obchodných vojen. V prípade Európy sú najcitlivejšou otázkou automobily. Práve na ne sa Biely dom vyhráža uvalením ciel.

So švédskou komisárkou pre obchod Ceciliou Malmströmovou sa dnes stretol Pellegrini a jeho kolegovia z ČR Andrej Babiš, poľský premiér Mateusz Morawiecki a maďarský predseda vlády Viktor Orbán. Urobili tak pred začiatkom zasadnutia Európskej rady v Bruseli. Summit potrvá do piatku. Lídri EÚ majú na programe aj iné ekonomické otázky, napríklad vzťahy s Pekingom.





