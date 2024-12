V žilinskej automobilke Kia bude výroba pokračovať v dvojzmennej prevádzke aj v júli

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Žilinská Kia Motors Slovakia bude pokračovať v dvojzmennej prevádzke aj počas nasledujúceho mesiaca. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca automobilky Ján Žgravčák. "Výrobné plány Kia Motors Slovakia do konca júla počítajú s dvojzmennou prevádzkou. Od 27. júla do 7. augusta bude podľa pôvodného termínu letná odstávka," doplnil. Ďalšia výroba bude podľa neho závisieť od vývoja dopytu na trhu s automobilmi.

Závod v Tepličke nad Váhom prerušil z dôvodu šírenia koronavírusu produkciu 23. marca 2020.

Ako prvý zo štvorice automobiliek pôsobiacich na Slovensku výrobu obnovil 6. apríla.

Vzhľadom na vážne prevádzkové dôvody stáli linky automobilky aj od 20. do 23. apríla. Následne fabrika obnovila produkciu v dvojzmennej prevádzke.





Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. V súčasnosti zamestnáva viac ako 3600 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách - päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage.





Spoločnosť patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné haly závodu opustilo už viac ako 3,6 milióna vozidiel a 5,3 milióna motorov.





