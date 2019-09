V záverečnej štvrtej etape Okolo Slovenska rozhodla jediná sekunda, víťaznému Lampaertovi pomohol Viviani

21.9.2019 (Webnoviny.sk) - Cyklistický tím Deceuninck-Quick Step zažil dvojnásobnú radosť po skončení záverečnej štvrtej etapy 63. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Na trati medzi Hlohovcom a Senicou bol najrýchlejší Talian Elia Viviani, ktorý sobotňajším triumfom pomohol k celkovému prvenstvu Belgičanovi Yvesovi Lampaertovi.

Dvadsaťosemročný rodák z Izegeme zvíťazil o jedinú sekundu pred Francúzom Arnaudom Démarom z družstva Groupama-FDJ. Deceuninck-Quick Step na Slovensku obhájil úspech z vlaňajška, vtedy opanoval celkovú klasifikáciu Francúz Julian Alaphilippe.

V konečnom zúčtovaní uspel najtesnejším rozdielom

"Celé štyri dni som sa pokúšal o víťazstvo a som šťastný, že mi to vyšlo v záverečnej etape. Hájili sme žltý dres pre lídra pretekov, no zároveň sa mi naskytla šanca dosiahnuť čiastkové víťazstvo a som rád, že sa mi to podarilo pred týmito vynikajúcimi fanúšikmi," povedal v cieli do mikrofónu RTVS Viviani, ktorý si v sobotu splnil osobný cieľ a zároveň potešil aj svojho tímového kolegu.





"Démare sa po piatkovom triumfe priblížil v celkovom poradí a vedeli sme, že našou jedinou cestou k tomu, aby sme sa udržali na vedúcej pozícii, bolo etapové prvenstvo. Tím mi pripravil dobrú pozíciu, ukázal svoju silu a mne sa podarilo zvíťaziť," hovoril.





Lampaert bol po skončení pretekov rád, že Viviani zobral v cieli desať bonifikačných sekúnd, pretože pred Démarom viedol po troch etapách iba o sedem sekúnd. V konečnom zúčtovaní uspel najtesnejším rozdielom.

"Som veľmi šťastný, bolo to tesné. Pracoval som v posledných metroch pre Eliu, aby získal maximálnu bonifikáciu. Podarilo sa mu to a odmenou preňho bolo aj etapové víťazstvo. Vždy je to príjemný pocit ovládnuť etapové podujatie," uviedol všestranný Belgičan, pre ktorého je to desiate profesionálne víťazstvo.

Lampaert má dobrú formu pred MS

Niekdajší belgický časovkársky šampión sa predstavil na pretekoch Okolo Slovenska druhý rok po sebe a opäť si pripísal v etapách dve druhé miesta. Po tesných finišoch bol viackrát sklamaný, ale dočkal sa satisfakcie v podobe celkového triumfu. Ten chutil o to sladšie, že po prvej etape v Bardejove ho zo žltého dresu dodatočne "vyzliekli" rozhodcovia.





"Víťazstvo na etapových pretekoch ukazuje, že som pred MS v dobrej forme, a tak uvidíme, ako sa mi bude dariť. Na Slovensko chodím rád, je to pekná krajina a nevylučujem svoju účasť ani v budúcnosti. Preteky neponúkajú veľmi náročný profil, ale dobre poslúžia na prípravu pred svetovým šampionátom," doplnil Lampaert.

Baška nezískal žiadne pódiové umiestnenie

Zo slovenských cyklistov pútal najväčšiu pozornosť počas celých pretekov Erik Baška z tímu Bora-Hansgrohe. Dvadsaťpäťročný pretekár obsadil v celkovom hodnotení deviatu pozíciu a takmer v každej etape bojoval o pódiové umiestnenie. Napokon sa musel uspokojiť s troma štvrtými miestami.





"Neviem, čo k tomu povedať. Mal som väčšie ambície, ale čo narobím. Štvrté miesta by som určite vymenil za jedno víťazstvo," hovoril rodák z Dohnian, ktorý si preteky pred domácimi fanúšikmi užil.





"Popri trati bolo veľa priaznivcov, išli sme atraktívnymi trasami a v závere nám prialo aj počasie. Spolu s Jurajom Saganom sme cítili, že sme doma. Mrzí ma akurát to, že sa mi nepodarilo žiadne pódiové umiestnenie ani víťazstvo. Chcel som sa popasovať s najlepšími. Dlho som nebol líder a je to krok k tomu, aby som túto úlohu mohol plniť v budúcnosti," uzavrel Baška.

