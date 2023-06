V USA začínajú predávať vegetariánske klobásy s prísadou z molekúl s chuťou mäsa

8.1.2020 (Webnoviny.sk) - Pre začiatok v 67 predajniach Burger King v Spojených štátoch začnú predávať nové vegetariánske klobásy, ktorých chuť bude podľa ich výrobcov na nerozoznanie od skutočného mäsa.

Podľa britskej BBC takúto chuť dosiahli výrobcovia pridaním hemu, molekuly získanej z rastlinných produktov. Tá obsahuje železo, a - ako píše BBC - chuťovo "pripomína krv".

Za novým vynálezom stojí firma Impossible Foods (Neskutočné jedlá), ktorá vyvíja jedlá pripomínajúce chuť bravčového mäsa. Už v minulosti na seba upozornila takzvaným Impossible Burgerom, teraz prináša ďalšiu novinku nazvanú Impossible Sausage.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.