V Turecku zadržali vdovu po lídrovi Islamského štátu, Erdogan tiež skritizoval USA

6.11.2019 (Webnoviny.sk) - V Turecku zadržali manželku zosnulého lídra extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) Abú Bakra al-Bagdádího. V stredu to oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bez toho, aby uviedol meno ženy alebo dátum, kedy ju zadržali. "Zadržali sme jeho ženu, ale nerobili sme okolo toho rozruch. Dnes to oznamujem po prvý raz," vyhlásil v Ankare turecký prezident kritizujúc Spojené štáty za vedenie "komunikačnej kampane" o al-Bagdádího zabití. Je známe, že al-Bagdádí mal štyri ženy, píše agentúra AP.

Erdoganovo oznámenie prišlo po tom, čo turecké sily zadržali staršiu sestru niekdajšieho lídra IS Rasmíju Awád. Ženu zadržali v pondelok večer pri severosýrskom meste Azáz v prívese, kde žila s manželom, nevestou a piatimi deťmi. Šesťdesiatpäťročná Awád je podozrivá z napojenia na teroristov.

Al-Bagdádí na sebe 26. októbra odpálil samovražednú vestu po tom, ako ho v jeho skrýši pri Baríši na severe Sýrie vypátrali americkí vojaci. Niekoľko hodín po ňom zomrel pri americkom nálete v severnej Sýrii aj jeden jeho pobočník. Islamský štát si pár dní po al-Bagdádího smrti zvolil jeho následníka, známych je však o ňom len málo informácií. Rovnako nie je jasné, ako posledné udalosti narušili štruktúru skupiny.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !