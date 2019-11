V Trnave budú niektorých žiakov základnej školy na obedy voziť autobusy, zaplatí to samospráva

TRNAVA 24. januára (WebNoviny.sk) – Žiakov druhého stupňa Základnej školy na Ulici Jána Bottu v Trnave budú na obedy do inej školy v meste od februára voziť autobusy. Rodičia nebudú za túto prepravu platiť, náklady bude znášať samospráva.

Pôjde o dočasné riešenie krízovej situácie, ktorá nastala po tom, ako Stredná športová škola Jozefa Herdu oznámila, že už ďalej nebude poskytovať stravovanie všetkým žiakom a zamestnancom základnej školy.

Žiaci štvrtého ročníka budú mať obedy zabezpečené v Spojenej škole na Beethovenovej ulici, čo je asi desať minút peši, žiaci prvého až tretieho ročníka sa budú stravovať ako doteraz. Agentúru SITA o tom informovala Veronika Majtánová z Mestského úradu v Trnave.

Žiakov presunú do inej školy

Mesto Trnava zároveň pracuje na projekte prestavby základnej školy tak, aby tam opäť vznikla školská kuchyňa s jedálňou, ktorá tam už desaťročia nie je.

Toto riešenie si však vyžiada dočasne premiestniť dve alebo tri triedy prvákov do inej základnej školy v meste, proti čomu sa už na mimoriadnom rodičovskom združení ohradili rodičia. Ak by nenastali komplikácie, nové priestory by podľa Majtánovej mohli byť k dispozícii v septembri 2020.

„Samospráva od začiatku vyvíja maximálne úsilie v snahe nájsť riešenie, ktoré by bolo čo najlepšie pre školu, žiakov i mesto. V súčasnosti, po stretnutí s odborníčkou na gastrotechnológie, ako prechodné riešenie prichádza do úvahy aj prebudovanie veľkej telocvične na výdajné miesto, tomu však musí predchádzať rokovanie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Samospráva zvolá takéto stretnutie bezodkladne a ďalšie kroky podnikne na základe jeho stanoviska,“ povedala vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave Miroslava Komorníková.

Petícia rodičov

Rodičia žiakov Základnej školy na Ulici Jána Bottu rozbehli začiatkom týždňa petíciu, ktorou žiadajú zriadenie dočasnej výdajne stravy v areáli školy v podobe kontajnerovej alebo montovanej stavby.





Zároveň požadujú ihneď začať s potrebnými krokmi k výstavbe nového samostatného objektu školskej jedálne s kuchyňou v areáli školy a pozastavenie projektu prestavby južného krídla na jedáleň s kuchyňou.





Radnica kontajnerovú výdajňu stravy odmieta, považuje ju za príliš drahú. Petičný výbor sa k najnovším návrhom na riešenie situácie podľa jeho členky Silvie Haladovej vyjadrí po zasadnutí Rady školy.





Žiaci Základnej školy na Ulici J. Bottu sa celé roky stravovali v takmer susednej Strednej športovej škole Jozefa Herdu (predtým športové gymnázium), ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.





Tá základnej škole z kapacitných dôvodov vypovedala ku koncu januára zmluvu o stravovaní, výnimku dostali len prvé tri ročníky. Základná škola má 750 žiakov, je najväčšou v Trnave, na obedy chodí asi 590 z nich.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !