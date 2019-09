V tomto školskom roku si školáci oddýchnu okrem víkendov aj počas siedmich prázdnin

Jarné prázdniny si užijú ako prví žiaci z Košického a Prešovského kraja, a to v termíne od 18. do 22. februára. Po nich jarné prázdniny čakajú deti z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, od 25. februára do 1. marca. Ako poslední si užijú voľno od 4. do 8. marca žiaci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja.