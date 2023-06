V Tatrách sa pripravujú na jarné prázdniny, počas pracovných dní pôsobia vyľudnene

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Vysoké Tatry sa pripravujú na jarné prázdniny, ktoré by tam spolu s uvoľňujúcimi opatreniami mohli prilákať viac návštevníkov. Napriek tomu, že ľudia si už cestu do Tatier opäť pomaly našli, úspešným sezónam sa to však zatiaľ ani nepodobá.

Jednodňoví návštevníci prevládajú aj počas víkendov, cez pracovné dni je momentálne v Tatrách pomerne vyľudnene.

Zhodnotila pre agentúru SITA výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Najvyťaženejšie sú podľa nej víkendy. Mnohé prevádzky bývajú preto napríklad od pondelka do stredy zatvorené a otvárajú až na víkend.

„Hotely a penzióny ponúkajú pred prázdninami stále voľné kapacity. Obsadenosť odhadujeme na 30 až 50 percent, veľa rezervácií sa ruší kvôli vlne pandémie,“ zhodnotila Blašková. Napriek silnej dominancii jednodňových návštevníkov, aj tých je v tomto období v Tatrách pomenej.

„Spájame si to s aktuálnou vlnou pandémie omikronu. Za normálnych okolností sa aj ľudia zo širokého regiónu, s rádiusom okolo 100 kilometrov, vyberú do Tatier „len tak“, na krátku zimnú turistiku, dobré jedlo a za nejakou atrakciou. Veľa domácich je však v karanténe, či majú iné obmedzenia,“ dodala výkonná riaditeľka OOCR. Napriek všetkému sa podľa nej situácia v cestovnom ruchu v Tatrách postupne zlepšuje.

Dlhodobo však v Tatrách chýbajú zahraniční turisti a cestovný ruch poznačuje aj masový odchod Slovákov za hranice, na severe hlavne do Poľska.

„Pritom slovenské zjazdovky sú kvalitne vysnežené, pripravené – a poloprázdne. Rovnako ako rôzne zimné atrakcie, či akvaparky a podobne,“ skonštatovala Blašková.

Tých návštevníkov, ktorí prichádzajú do hôr za turistikou, upozornila, že turistické chodníky sa neupravujú, a preto je nutná vhodná zimná výbava, skúsenosti a posúdenie podmienok.

