V Štúdiu L+S sa hrá aj počas júla. Divadlo má úspech u dovolenkujúcich z celého Slovenska

4.7.2019 (Webnoviny.sk) - Ale aj tí, ktorí večer v divadle považujú za zmysluplne strávený voľný čas a do hlavného mesta prídu tráviť dovolenku.

Leto v Štúdiu L+S odštartovalo v prvé dni komédiou 69 vecí lepších než sex, ktorá je počas roka pravidelne vypredaná. Divadlo pokračuje v stredu 10. júla, kedy je na programe ďalší veselý titul – Skaza Titaniku. John Fiske svojho času napísal túto vtipnú paródiu pre dvoch hercov, ktorí špekulujú nad tým, ako by si skazu Titaniku zahrali, keby tú možnosť mali. Milan Lasica pôvodný nápad rozvinul, text upravil a vznikla hra plná humoru sebairónie a klaunských gagov, v ktorých excelujú Svätopluk Malachovský a Michal Kubovčík. Príbeh Titaniku je o ľudskej márnivosti a to je téma, ktorá je dnes možno aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým.

Obľúbené predstavenie Starí majstri, v hlavných úlohách s Milanom Lasicom a Martinom Hubom, je počas Leta v Štúdiu L+S na programe 14. júla. Dvaja bratia De Manovci sú poslední potomkovia slávnej divadelnej rodiny. Nemajú sa radi. Dalo by sa povedať, že sa neznášajú. Napriek tomu, že dosiahli divadelnú slávu (každý po svojom) sú vo veku a v období, keď zrazu nie sú zasypaní ponukami. Ich peňaženky sú desivo prázdne a tak sú nútení prijať producentovu ponuku: hrať spolu v divadelnej hre o dvoch bratoch, ktorí sa nenávidia. Zlosť a problémy z minulosti sa menia na bratskú lásku. Lenže čo je divadelná hra a čo je vlastne realita?

Leto v Štúdiu L+S sa ani tento rok nezaobíde bez tradičného koncertu Milana Lasicu a Petra Lipu. Dvaja bardi slovenskej kultúrnej scény k svojmu spoločnému koncertu povedia vždy niekoľko historiek a postrehov zo svojho života. Z koncertu sa tak stáva večer plný nielen dobrej hudby, ale aj humoru. A ak vás ešte dovtedy nechytí dovolenková nálada, po tomto večere ju budete mať určite. Na programe je 16.júla.

Ani komédia, ani dráma, ani tragédia, ani muzikál, ale rozhovory. To je to najbežnejšie s čím sa v živote stretávame. Potreba rozprávať sa s niekým. Vymieňať si názory. Alebo sa iba utvrdzovať vo vlastnom presvedčení. Alebo mudrovať v presvedčení, že pred nami na to ešte nikto neprišiel. Aj o tom je hra Na fašírky mi nesiahaj, v ktorej 17.júla rozohrajú brilantnú konverzáciu Milan Lasica a Milan Kňažko.

Humor má nekonečne mnoho podôb, ale jeho spoločným menovateľom je pohrávanie sa s myslením, duchaplnosť, ale aj múdrosť. Anglická konverzačná komédia Rybárik kráľovský, ktorú divadlo uvedie 18. júla, je v spôsobe humoru sokratovská, múdra, ale aj plná paradoxov, iskrenia ducha, krutého sarkazmu i hravej irónie. Toto všetko vyvažuje až sentimentálnou láskavosťou a zhovievavosťou ku každodenným slabostiam človeka. Spolu s priateľmi si preto nenechajte ujsť skvelé výkony Milana Lasicu, Milana Kňažka a Emílie Vášáryovej.

A aby Leto v Štúdiu L+S bolo skutočne o pohodovej letnej atmosfére, aj tento rok divadlo pre divákov pripravilo niečo chladené na privítanie a samozrejme aj dobrú klímu!

