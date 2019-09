V Stredozemnom mori zadržali desiatky migrantov, ktorí smerovali do Európy

Tridsaťdeväť migrantov vo dvoch člnoch zadržala pobrežná stráž v stredu, ďalší so 17 ľuďmi zastavili vo štvrtok a dva člny so 143 osobami v piatok. Úrady im poskytli humanitárnu a lekársku pomoc a následne ich vzali do utečeneckých táborov v Tripolise.